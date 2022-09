ऐसा अजीबोगरीब जीव, जो दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी को कर लेता है दोबारा विकसित

Do You Know About Axolotl: वियना में हुए रिसर्च के मुताबिक एक्सोलोल (Axolotl) नाम का जीव अपने दिमाग की कोशिकाएं दोबारा विकसित कर सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा कर पाना वाकई आश्चर्यजनक बात है.











Follow us on