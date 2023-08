पत्नियों को धोखा देने इस शहर में आते हैं मर्द, अंजान औरतों से करते हैं रोमांस! पार्टी करने का है अड्डा

दुनिया में बहुत से ऐसे शहर हैं जो किसी न किसी वजह से फेमस हैं. कोई एतिहासिक इमारतों के लिए तो कोई वहां की खूबसूरती के लिए. कई शहर तो अपनी पार्टीज और नाइट लाइफ के लिए फेमस होते हैं. वहां लोग सिर्फ इसी मकसद से आते हैं कि जमकर शराब पिए हैं और नाच-गाना करें. पर सिपरस में मौजूद एक शहर इन सबसे एक कदम आगे है. ये अपनी पार्टी और नाइट लाइफ के लिए तो फेमस है, पर इसके साथ ही एक ऐसे कारण से भी फेमस है जिसके बारे में जानकर कोई पत्नी या कोई गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर (Men come to cheat in this city) को इस शहर में पार्टी करने के लिए कभी नहीं भेजना चाहेगी.

जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है आइया नापा जो सिपरेस (Ayia Napa, Cyprus) देश का हिस्सा है. माना जाता है कि यहां पर रोमांस के लिए पार्टनर खोजना उतना ही आसान है, जितना समुद्र में मछली खोजना. हाल ही में डेली स्टार न्यूज वेबसाइट ने एक टिकटॉक इंफ्लूएंसर से बात की जो यूं तो इंग्लैंड का रहने वाला है पर हर गर्मी के मौसम में इस शहर जाकर वक्त गुजारता है और एक कंपनी के लिए टिकट बेचने का काम करता है. उसने इस शहर से जुड़ी हैरान करने वाली बातें बताई हैं. उन्होंने ये भी बताया कि ये शहर पार्टी करने का एक अड्डा है, लोग दूर-दूर से यहां पार्टी के मकसद से भी आते हैं.

एंड्रियास एक इंफ्लूएंसर हैं जो इस शहर में काम करते हैं. (फोटो: Instagram/thatguyandreasx)

रोमांस करने के लिए आते हैं मर्द

20 साल के एंड्रियास मशालिस (Andreas Michalis) इंग्लैंड के वॉटफोर्ड (Watford, England) में रहते हैं. वो वर्कर्स फैमिली नाम की एक हॉलीडे कंपनी में काम करते हैं और समर ड्रीम्स हॉलीडे में पार्टनर भी हैं. इसके साथ ही वो टिकटॉक पर भी काफी फेमस हो चुके हैं. गर्मी में वो आइया नापा आ जाते हैं और यहीं से काम करते हैं. वो सिपरस की मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि गर्मी के दिनों में किस तरह के पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं. उन्होंने बताया कि ब्रिटेन से अक्सर मर्द इस देश में घूमने आते हैं. वो यहां या तो अपनी पत्नी-गर्लफ्रेंड को धोखा देने आते हैं या फिर जिंदगी में पहली बार रोमांस करने के लिए आते हैं.

बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है ये शहर

इस शहर में खूब पार्टियां होती हैं और हर गली में लड़के-लड़कियां घूमते टहलते मिल जाते हैं. उन्होंने बताया कि यहां रोमांस के लिए आसानी से लड़कियां मिल जाती हैं. उन्होंने कहा कि इस शहर में आकर अपने पार्टनर से चीटिंग करना बेहद आम बात है. उन्होंने बताया कि यहां रोमांस पार्टनर खोजना नहीं पड़ता है, वो आसानी से मिल जाते हैं. एंड्रियास खुद भी पहले इसी स्वभाव के थे और एक साथ कई लड़कियों से उनका अफेयर चलता था पर अब वो ऐसा नहीं करते. वो कभी भी गंभीर रिलेशनशिप में रहते हुए अपने पार्टनर को चीट नहीं करते थे. टिकटॉक की वजह से अब वो बहुत फेमस हो चुके हैं और लोग उनके साथ खूब फोटोज खिंचवाते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग यहां गलत काम करने नहीं आते, वो यहां की खूबसूरती का आनंद लेते हैं. उनका कहना है कि यहां के बीच सबसे अच्छे हैं और पानी भी बेहद साफ होता है, इस वजह से ये जगह कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित होती है.