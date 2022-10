बिना माता-पिता को बताए अपने साथ बच्चे को लेकर चली गई आया, हफ्ते भर बाद लौटी घर!

Babysitter Took Out Child without Parent’s Permission: यूं तो दुनिया में अलग-अलग किस्म के पेशे हैं, जिन्हें इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चुनता है. कुछ जॉब्स में आपको सिर्फ काम करना होता है, लेकिन कुछ नौकरियों में ज़िम्मेदारी कुछ ज्यादा ही होती है. मसलन बेबीसिटिंग या फिर आया की नौकरी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी के साथ आती है, जिसमें पल-पल की रिपोर्ट माता-पिता चाहते हैं. ऐसे में अलग उनका बच्चा हफ्ते भर के लिए आया के साथ आंखों से ओझल हो जाए, तो क्या स्थिति होगी?

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी ही घटना एक पूर्व आया ने की और खुद ही ये कहानीसोशल मीडिया पर शेयर भी की. इसे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी कह रही है. 2 साल के बच्चे को देखने वाली आया उसके बिना माता-पिता को बताए ही उसे लेकर हफ्ते भर की छुट्टियों पर लेकर चली गई. जब बच्चे के पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो आखिर उनका क्या रिएक्शन रहा होगा?

बच्चे को लेकर हफ्ते भर रही गायब

टिकटॉक पर @ seenasyouasked नाम से अकाउंट चलाने वाली महिला पहले बेबीसिटर रह चुकी है. उसने अब एक वायरल वीडियो में बताया है कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया था. उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी और नई-नई शादी हुई थी. वो अपने पड़ोस में भी रहने वाले एक परिवार के 2 साल के बच्चे को संभालती थी. बच्चे की मां ने एक रात के लिए उसे बेबीसिटर के पास छोड़ा और चली गई. अगले दिन सुबह बेबीसिटर को एक हफ्ते की छुट्टी पर जाना था और वो बच्चे को भी अपने साथ लेकर चली गई. दिलचस्प बात ये थी कि उसके पास न तो बच्चे की मां का फोन नंबर था, न ही कोई फोन. वो हफ्ते भर तक बच्चे को लेकर घूमती रही और उसके माता-पिता को पता भी नहीं था.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बंदरों से बने इंसान, अब फिर से बंदर बनना चाहते हैं लोग ! आगे देखें…

पेरेंट्स का क्या रहा रिएक्शन?

बच्चे के माता-पिता को सिर्फ ये पता था कि वे अपने बेटे को बेबीसिटर के पास छोड़कर गए थे. जब वो उनके बेटे को लेकर वाप आई तो उन्हें इस बात से कोई गुस्सा भी नहीं आया और उन्होंने उसका स्वागत किया. यहां तक कि वे बच्चे को हफ्ते भर घुमाने के लिए उसका धन्यवाद भी किया. जब बेबीसिटर ने इस पर माफी मांगनी चाही तो मां का कहना थाकि उसे बच्चे से हफ्ते भर का ब्रेक मिल गया, तो बेहतरीन था.