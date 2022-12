दूल्हे की पोशाक में कुआंरों ने निकाला जुलस, सरकार से मांग रहे हैं शादी के लिए दुल्हन!

Bachelors Ask Help to Seek Bride: आपने ज़िंदगी में तरह-तरह के जूलूस और प्रदर्शन देखे होंगे. खासतौर पर हमारे देश में अभिव्यक्ति की जैसी आज़ादी है, उसमें तो रोज़ाना किसी न किसी बात को लेकर लोग झंडा उठाकर सड़कों पर उतर आते हैं. हालांकि आपको शायद ही कोई ऐसा जुलूस दिखा होगा, जिसमें लोग अपनी शादी के लिए सरकार से मदद मांग रहे हों. महाराष्ट्र का ऐसा ही जुलूस इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें लड़के अपने लिए दुल्हन मांग रहे हैं.

महाराष्ट्र में कुछ लड़के दूल्हे की पारंपरिक पोशाक में सज-धजकर जुलूस में निकले और उनके हाथ में एक बोर्ड था, जिसमें वे सरकार से अपने लिए दुल्हन (Bachelors in wedding outfits march to seek brides) की डिमांड कर रहे हैं. इस जुलूस को दुल्हन दूल्हा मोर्चा की ओर से निकाला गया, जो सोलापुर जिले में कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचा.

दूल्हे की पोशाक पहनकर निकाला जुलूस

जिन कुआंरे लड़कों ने जुलूस में हिस्सा लिया, वे सभी पारंपरिक दूल्हों की पोशाक में थे और घोड़ों पर सवार थे. उनके साथ एक म्यूजिक बैंड भी चल रहा था, जो एक साथ कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचा था. उन्होंने कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि सरकार उनके लिए दुल्हनों की व्यवस्था करे, ताकि उनकी शादी हो सके. ये जुलूस ज्योति क्रांति परिषद की ओर से ऑर्गनाइज़ कराया गया था, जो इलाके में उन लोगों की समस्याएं उठाता है, जिन्हें दुल्हन ढूंढने में परेशानी होती है. मोर्चा के संस्थापक रमेश भारस्कर का कहना है कि लोग इस मोर्चा का मज़ाक भी उड़ाते हैं, लेकिन दुल्हनें न मिलना अपने आपमें दिक्कत है.

सेक्स रेशियो गड़बड़ होने से है दिक्कत

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में लैंगिक असमानता की वजह से दूल्हों के लिए दुल्हनें ढूंढना बड़ी समस्या है. यहां 1000 लड़कों पर सिर्फ 889 लड़कियां हैं, जिसकी वजह से दूल्हों के लिए दुल्हनें मिलना काफी मुश्किल है. देश में जहां 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं. हालांकि इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप की मांग करना वाकई दिलचस्प है.