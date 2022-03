गुब्बारे बेचने वाली लड़की का कायाकल्प देख चौंके लोग, ग्लैमर में दी मॉडल्स को भी मात !

Balloon Seller Became Internet Sensation : इंटरनेट और सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर एक बार लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाए, तो रातोंरात इंसान की किस्मत बदल सकती है. रानू मंडल, सहदेव दिर्दो, पावरी गर्ल, डांसिंग अंकल और इस वक्त ताज़ा-ताज़ा मशहूर हुए काचा बादाम वाली भुबन इसका जीता-जागता उदाहरण है. वैसे कुछ दिन पहले इंटरनेट पर छाए हुए थे एक 60 साल के मजदूर, जो झटके में एक हाईक्लास मॉडल (60 year labourer became model) दिखने लगे थे. अब कुछ ऐसा ही हुआ है गुब्बारे बेचने वाली एक लड़की के साथ, जो ग्लैमरस मेकओवर (Balloon Seller Makeover as Model) की वजह से छाई हुई है.

लड़की एक राजस्थानी परिवार से है और केरल की सड़कों पर गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करती है. एक दिन इस लड़की पर एक वेडिंग फोटोग्राफर की नज़र पड़ गई और फिर उसने जब लड़की को ढंग के कपड़े पहनाए और मेकअप किया, तो उसकी शक्ल-सूरत बिल्कुल ही बदल गई. लड़की का मेकओवर लोगों को इतना पसंद आया कि वो वायरल हो चुकी है.

फोटोग्राफर ने अंधेरे में सितारे को पहचाना

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वेडिंग फोटोग्राफर अर्जुन कृष्णन की नज़र किस्बू नाम की गुब्बारे बेचने वाली लड़की पर तब पड़ी, जब वे अंडालूर कावू फेस्टिवल में थे. गुब्बारों की लाइट की बीच खड़ी लड़की का शानदार लुक देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और उसकी तस्वीर कैद कर ली. जब उन्होंने लड़की और उसकी मां को ये दिखाया, तो वे भी चौंक गए. जैसे ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे शेयर किया, इस पर उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यहीं से लड़की की किस्मत पलट गई.

मेकओवर के बाद तो छा गई लड़की

अर्जुन के एक दोस्त श्रेयस ने भी किस्बू की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो कुछ ही देर में वायरल हो गई. इसके बाद उन्होंने लड़की की फैमिली से उसके मेकओवर के लिए कहा. स्टायलिस्ट रेम्या की मदद से किस्बू का ट्रेडिशनल मेकओवर किया गया, जिसमें को साड़ी पहनकर मॉडल्स को भी मात दे रही है. उसकी कुछ और ग्लैमरस तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.