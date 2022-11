दिवालिया हो गया रेस्टोरेंट चेन का मालिक, सड़क पर कबाब बेचकर भर रहा है 52 करोड़ का कर्जा !

Former Millionaire Is Selling Sausages On Restaurant: कभी चीन के ज़ेजियांग प्रांत का कामयाब बिजनेसमैन माना जाने वाला शख्स आज ज़िंदगी के 52वें पड़ाव पर खड़े होकर एक बार फिर सड़क पर कबाब बेच रहा है. अपने रेस्टोरेंट चेन में जो कभी-कभार ही विज़िट करने जाता था, वो अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रहा है.











Follow us on