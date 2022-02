प्लास्टिक सर्जरी के बाद सुन्न हुआ महिला का चेहरा, दो साल पहले हासिल किया था ब्यूटी क्वीन का खिताब

बला की खूबसूरती हासिल करने के बाद न जाने क्यों कई लोगों को उसमें कुछ कमी लगने लगती है. सुंदर से और सुंदर बनने की होड़ में कई बार ऐसे हादसे सामने आ जाते हैं जिससे उबरना मुश्किल हो जाता है. कॉस्मेटिक और बोटॉक सर्जरी की वजह से कई लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है. ऐसे ही लोगों की लिस्ट में अब एक ब्यूटी क्वीन भी शामिल हो गई है.

रशियन ब्यूटी क्वीन (Russian beauty queen) रही 43 साल की यूलिया तारासेविच (Yulia Tarasevich) दो साल पहले मिसेज रशिया इंटरनेशनल रनर-अप (Mrs Russian-International runner up) रह चुकी हैं. दो बच्चों की मां बनने के बाद भी उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे. मगर खुद को और आकर्षक बनाने के क्रम में वो बड़े हादसे का शिकार बन बैठीं. फेसलिफ्ट सर्जरी (Facelift surgery) के दौरान उनका चेहरा बिगड़ गया. वो अब अपनी आंखे बंद ही नहीं कर पा रही हैं.

सौ.सोशल मीडिया: प्लास्टिक सर्जरी से बिगड़ गया ब्यूटी क्वीन का चेहरा, डॉ. पर केस दर्ज

कॉस्मेटिक सर्जरी ने बिगाड़ दिया चेहरा

43 वर्षीय यूलिया तरासेविच दो साल पहले मिसेज रूस-इंटरनेशनल प्रतियोगिता में उपविजेता रही थीं मगर एक प्लास्टिक सर्जरी ने उनका चेहरा बिगाड़ दिया (Plastic surgery disfigured her face). जिसके बाद उन्होंने उन दो प्लास्टिक सर्जन्स के खिलाफ़ लापरवाही का मामला दर्ज कर दिया जिन्होंने उनकी सर्जरी के बाद उन्हें विकृत रूप में छोड़ दिया. अब न वो अपनी आंखे बंद कर पा रही हैं न ही उनके चेहरे का हिस्सा काम कर रहा है (Can’t close her eyes, nor is the part of her face working). यूलिया के मुताबिक वो सिर्फ एंटी एजिंग सिम्पटम्स को हटाने और फेसलिफ्ट सर्जरी (Facelift surgery) के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास गई थी जिन्होंने उनकी थेरेपी तो ठीक से नहीं की बल्कि उनकी समस्या को और बढ़ा दिया. जिसके बाद Health and safety laws के उल्लंघन के आरोप में यूलिया ने डॉक्टरों पर मुकदमा दायर कर दिया.

डॉ. ने यूलिया पर अनुवांशिक बीमारी का लगाया आरोप

यूलिया का कहना है कि वो अपने हेल्दी और खूबसूरत चेहरे के साथ सर्जन्स के पास गईं थी मगर उन्होंने उनक चेहरे को विकृत करके छोड़ दिया जिसके लिए उन्हें सज़ा भुगतनी होगी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुचाबिक प्लास्टिक सर्जरी करने वालों ने दावा किया कि यूलिया पहले से अनुवांशिक बीमारी स्क्लेरोडर्मा (Genetic disease Scleroderma) से पीड़ित थी. यानि की एक ऐसी बीमारी जो स्किन को हार्ड, मोटे और अंदरूनी हिस्सों के साथ-साथ ब्लड वेसेल्स में समस्या पैदा करती है. वहीं सारी जांच के बाद यूलिया को ऐसी किसी बीमारी का प्रमाण नहीं मिला जैसा आरोपी डॉक्टर्स डॉ. एंड्री कोमारोव और डॉ. उमर खालिद (Dr Andrey Komarov and Dr Omar Khaled) दावा कर रहे हैं. वहीं यूलिया अब तक 2,027,713 रुपए खर्च कर चुकी हैं. जिसकी भरपाई डॉक्टरों को करनी होगी. केस दर्ज होने के बाद एक टीम क्लिनिक की जांच कर कुछ और लोगों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है जो यहां कि खराब और लापरवाह मेडिकल व्यवस्था का शिकार हुए हैं.