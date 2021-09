दावा- रात का ये समय बना है सोने के लिए, बिस्तर पर लेटते ही 14 मिनट में आ जाएगी गहरी नींद

आज के समय में कई लोगों को टेंशन की वजह से नींद (Problems Related To Sleep) नहीं आती है. नींद ना आने की बीमारी हजार चीजों की वजह बन जाती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स कई तरीके बताते हैं जिससे लोग जल्दी और आराम से सो जाए (How To Sleep Early). अगर आपको भी रातों को गहरी नींद नहीं आने की समस्या है, तो अब हिलेरी स्लीप कैलकुलेटर ( Hillarys’ Sleep Calculator) ने बताया है कि कौन सा समय सपने के लिए बेस्ट है? इस आइडियल टाइम (Ideal Time To Sleep) पर अगर आप सोने के लिए जाएंगे, तो आपको मात्र 14 मिनट में नींद आ जाएगी.

स्लीप कैलकुलेटर लोगों की काफी मदद कर रहा है. इस कैलकुलेटर की मदद से सोने जाएंगे तो आपको बिस्तर पर आरामदायक नींद आएगी. इस टाइम को सोने के लिए बेस्ट बताया जा रहा है. रिसर्च में सामने आया कि जो भी इस समय पर सोते हैं, उन्हें काफी गहरी नींद आती है. इस टाइम पर सोने के बाद आप सुबह 7 बजे गारंटी फ्रेश फील करेंगे. अगर आप भी इस टाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस समय की जानकारी आपको होम डेकोर साइट हिलेरी पर मि जाएगी.

ये है सोने का परफेक्ट समयहोम डेकोर साइट हिलेरी (Home Decor Site Hillary) के मुताबिक़, अगर आप सुबह 7 बजे बिलकुल फ्रेश होकर उठना चाहते हैं, तो आपको रात में दो समय पर सोना चाहिए. ये दो टाइम है, रात के 9:46 या 11:16 पर. अगर आप इन दो टाइम पर नहीं सो पाए हैं और आपको थोड़ा लेट ही सोना पसंद है, तो आपके लिए दो और टाइम फिक्स है. आप रात को 12:46 या 2:16 में भी सोने जा सकते हैं. इन टाइम्स पर सोने जाएंगे तो भले ही आप कम घंटे की नींद पूरी करेंगे लेकिन सुबह उठते हुए फ्रेश फील करेंगे.

मात्र 14 मिनट में आएगी नींदस्लीप कैलकुलेटर के हिसाब से इन चार टाइम्स पर सोने के बाद काफी रिफ्रेश फील होता है. साथ ही आप मात्र 14 मिनट में ही सो जाएंगे. वहीं अगर आपको सुबह 6 बजे उठने का मन है, तो आपके लिए सोने की का बेस्ट समय है रात के 8.46, 10.16 11.46 और 1.16. अगर 6 बजे उठना है, तो ये चार टाइम बेस्ट है. साथ ही सुबह 8 बजे उठने के लिए बी एक्सपर्ट्स ने दूसरे टाइम टेबल के बारे में बताया है. सुबह 8 बजे रिफ्रेश उठने के लिए आपको 10.46, 12.16, 1.46 और 3.16 बजे सो जाना चाहिए.

90 मिनट की नींद है जरुरीअभी तक आपने सुना होगा कि इंसान को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. लेकिन स्लीप कैलकुलेटर ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. स्लीप कैलकुलेटर के मुताबिक, इंसान अगर 90 मिनट बिना किसी अड़चन के सो ले, तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है. इस मिनट के लिए भी नहीं खुलनी चाहिए. फार्मूला के हिसाब से सोने से आप फ्रेश फील करेंगे.