टेक कंपनी ने बनाई ऐसी डिवाइस, जो खत्म कर देगी असली-नकली दुनिया का फर्क !

New Technology : अब तक अगर आप वीडियो गेम (Video Games) खेलते थे तो आप अपने कैरेक्टर के साथ ही उछलना-कूदना शुरू कर देते थे. फिर आया 3 और 7डी का ज़माना, जो आपको गेम के अंदर ही होने का अनुभव कराता था. अब जापान की एक कंपनी ने ऐसी डिवाइस (Device Lets You Feel Virtual Reality Pain in Real) तैयार कर दी है, जो वर्चुअल दुनिया (Virtual Reality) में चोट लगने पर दर्द इस दुनिया में महसूस कराएगा.

जापान की स्टार्ट अप कंपनी H2L Technologies ने ये अनोखी डिवाइस बनाई है, मेटावर्स के अनुभव को असल ज़िंदगी तक पहुंचाने का काम करेगा. टोक्यो में बेस्ड कंपनी ने अनोखा बैंड बना डाला है, जो यूज़रको अपने हाथ में पहनना होगा. उसके बाद मेटावर्स में आपको पड़ने वाली मार भी रियल लगेगी और चोट भी रियल.

अब और क्या रहा बाकी ?

H2L के CEO एमी तमाकी (Emi Tamaki) ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया – दर्द महूसस करने से हम मेटावर्स को असल दुनिया में बदल देंगे. ये वहां मौजूद होने के अनुभव को बढ़ा देगा. तमाकी ने ये आइडिया हैप्टिक फीडबैक टेक्नोलॉजी से लिया, जिसके माध्यम से कार्डिएक कंडीशन के ज़रिये मरने के जैसा अनुभव लोगों को दिया गया था. इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए ये डिवाइस बनाई गई है. उनका दावा है कि साल 2029 तक इस टेक्नोलॉजी के ज़रिये इंसानों को भूगोल और मनोविज्ञान की भी चीज़ें महसूस कराई जा सकेंगी.