आलीशान घर में नहीं है जगह की कोई कमी, फिर भी 1 बाथरूम में लगाईं 4 टॉयलेट सीटें !

दुनिया में एक ढूंढो तो 4 विचित्र चीज़ें मिल जाएंगी. एक ऐसा ही विचित्र घर (Bizarre Home With 4 Toilets in 1 Bathroom) मिला है अमेरिका (United States News) के साउथ मिलवॉकी (South Milwaukee, Wisconsin) में. करोड़ों की कीमत वाले इस घर की सबसे खास बात है इसमें बना एक ऐसा बाथरूम (4 Toilets in 1 Bathroom), जहां टॉयलेट की 4-4 सीटों को अगल-बगल लगा दिया गया है. उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इन सीटों के बीच कोई भी डिवाइडर नहीं लगाया गया है.

ये घर इतना बड़ा है कि यहां आराम से एक बड़े परिवार के सभी सदस्य रह सकते हैं. कुल 3,913 वर्गफीट में बने इस घर में ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही बाथरूम है. यहां 2 फुल बाथरूम और 2 हाफ बाथरूम है. इन्हीं में से एक बाथरूम में मकानमालिक ने एक साथ 4 टॉयलेट सीटों का इंतज़ाम कर रखा है. इसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन इसे बनवाने वाले को इसमें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई.

ऐसा बाथरूम अब तक नहीं देखा गया था, जहां प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया. (Credit-Mahler Sotheby’s International Realty)

शानदार घर का धमाकेदार बाथरूम

अच्छे-खासे एरिया में बने इस घर को साल 1851 में बनाया गया था. घर को उसके मालिक ने गर्ल्स स्काउट्स के लिए डोनेट कर दिया था. घर के अंदर कुल 6 बेडरूम हैं और 4 बाथरूम. 2 हाफ बाथरूम में से ही एक में कुछ-कुछ इंच की दूरी पर टॉयलेट सीटें लगाई गई हैं. अब यहां पहले डिवाइडर था, या फिर इसे बिना डिवाइडर के ही बनाया गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. ऐसा बाथरूम अब तक नहीं देखा गया था, जहां प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया. बाथरूम में अच्छी-खासी जगह है, जहां पौधे, पर्दे और आर्टवर्क्स की गैलरी तक मौजूद है. इसमें 4 सिंक भी हैं

इस घर को साल 1851 में बनाया गया था. घर को उसके मालिक ने गर्ल्स स्काउट्स के लिए डोनेट कर दिया था. (Credit-Mahler Sotheby’s International Realty)

करोड़ों में बिक रहा है घर

घर को Mahler Sotheby’s International Realty की ओर से नीलाम किया जा रहा है, जिसकी कीमत $450,000 यानि भारतीय मुद्रा में 3.36 करोड़ रुपये रखी गई है. इसमें हार्डवुड फ्लोर्स हैं, बीम्ड सीलिंग और स्क्रीन पोर्च के साथ वो सब कुछ है, जो इसे परफेक्ट बनाता है. डेढ़ सदी से ज्यादा पहले बनाए गए इस घर में इतिहास के साथ मॉडर्न टच भी है, जो यहां रहने वालों को अलग ही अनुभव देगा.