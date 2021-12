Viral : लड़की के नाखून में बनी है चाय की छन्नी ! इंटरनेट पर नज़ारा देख सदमे में आ गए लोग

साज-श्रृंगार का शौक (Make up Tricks) तो सभी को होता है. इसके लिए मेकअप में महिलाएं हमेशा कुछ अलग (Bizarre Nail Art) ट्राई करने के लिए तैयार होती हैं. हाल ही में एक लड़की ने कुछ हटके (Creative Nail Art) करने के चक्कर में अपने नाखून को चाय की छन्नी (Strainer Nail Art Gone Viral) में तब्दील कर लिया. अब उसके ये छन्नी (Strainer on Nail) वाले नाखून सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral Video of Strainer On Nail) हो रहे हैं. आप भी ज़रूर देखिए कैसे नाखून से छन सकती है चाय.

चेहरे और बाल बनाने के साथ-साथ इस वक्त नाखूनों को खूबसूरत बनाने का ट्रेंड भी अच्छा-खासा चल रहा है. हर कोई अपने नाखूनों पर कुछ अलग ट्राई करना चाहता है. रंगों से इन्हें सजाया जाता है और कई बार स्टोन लगाकर भी इन्हें सुंदर बनाया जाता है. हालांकि नाखूनों पर छन्नी लगी हुई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. तो चलिए आप भी देख लीजिए नाखून पर छन्नी कैसे लगती है?

अलग ही है छन्नी वाले नाखून का स्वैग !

Instagram पर इस वीडियो को ilysm nails नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक लड़की के नाखून पर स्ट्रेनर नेल आर्ट बनाया जा रहा है. पहले तो नाखून पर खाली गैप वाला एक स्ट्रक्चर लगाया जाता है और फिर इस पर छन्नी जैसा धातु का स्ट्रेनर लगाया जाता है. इसे नेल ग्लू से चिपकाकर फिनिशिंग दी जाती है और फिर नेल पेंट से आखिर में सजा दिया जाता है. जनाब इतना ही नहीं, लड़की अपने इस छन्नी वाले नाखून से चाय छानकर भी दिखाई है, जिसमें इलायची छनकर फंस जाती है और चाय निकल जाती है. है ना बिल्कुल डिफ्रेंट आइडिया !

चकरा गया लोगों का दिमाग

इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है और 22 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. मज़ेदार तो हैं, इस पर आने वाले रिएक्शन. लोगों ने इस नेल आर्ट के खूब मज़े लिए हैं. एक यूज़र ने तो ये तक कहा है कि वो इसमें चिकन का छोटा पीस फ्राई करना चाहते हैं तो एक अन्य यूज़र ने कहा कि डीप फ्राई बास्केट लग रही है. हालांकि बहुत सारे लोगों ने नेल आर्ट बनाने वाले के टैलेंट की तारीफ भी की है.