लव के लिए वो कुछ भी करेगा! ख़तरे में पड़ी नौकरी, फिर भी प्यार के लिए बॉस से लिया पंगा

लाइफ़ का सबसे खास मौका (Special event of life) होता है शादी, लेकिन बॉस उसकी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करना चाहते थे. नौकरी को खतरे में पड़ते देख भी उसने मंगेतर की मर्ज़ी का ख्याल रखा और बॉस को बोल दिया 'No Means No'.