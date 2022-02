Shocking : बाल नहीं कटवाने की वजह से बॉस ने किया नौकरी से बाहर !

Employee Fired After Refusing to Haircut : कर्मचारी और बॉस के बीच का रिश्ता भी अजीब होता है. कई बार ये छोटी-छोटी बात पर बिगड़ जाता है और अंजाम उससे भी बुरा होता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक प्लम्बर के साथ, जब उसके बॉस को उसके लंबे बालों के बारे में पता चला. कर्मचारी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात पर उसे नौकरी से हाथ धोना (Boss Fired Employee for His Long Hair) पड़ जाएगा.

Reddit पर प्लम्बर ने अपने साथ हुई इस हरकत के बारे में लोगों को बताया है. अपना नाम नहीं बताते हुए प्लम्बर ने अपने साथ हुई अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया. उसने बताया है कि नौकरी ज्वॉइन करने के 2 हफ्ते बाद तक उसका बॉस उससे काफी खुश था और उसने सैलरी बढ़ाने तक के बारे में बात की थी, लेकिन अगले ही हफ्ते उसे नौकरी छोड़नी पड़ गई.

लंबे बाल देख भड़क गया बॉस

NaturalViber नाम के अकाउंट से प्लंबर ने बताया है कि नौकरी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद कंपनी के मालिक ने खुद उससे कहा था कि वो कंपनी के 90 फीसदी कर्मचारियों से कहीं ज्यादा जानकार और होशियार है. उसने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो काफी ठंड थी और बाल काम करते वक्त बार-बार उसके चेहरे पर आते थे, ऐसे में उसने बाल हैट के अंदर रखे हुए थे. पहली बार जब बॉस ने उसके लंबे बाल देखे तो वो चौंक गया. उसने भड़कते हुए अपने कर्मचारी को बाल कटाने का आदेश दे दिया.

कर्मचारी ने फटाफट छोड़ी नौकरी

बॉस के कहने पर कर्मचारी ने अपने बाल कटाने से मना कर दिया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा भड़क गया. बॉस ने कर्मचारी के सामने काम से निकलने या फिर बाल कटाने में से एक विकल्प अपनाने के लिए कहा. प्लम्बर ने भी तुरंत फैसला करते हुए अपना सामान समेटा और वहां से चलता बना. दिलचस्प बात ये रही कि उसे थोड़ी दूर चलने के बाद ही नई नौकरी मिल गई. पोस्ट को हज़ारों लोगों ने पढ़ा और इस पर दिलच्प कमेंट दिए. एक यूज़र ने बॉस को आउटडेटेड कहा तो कुछ लोगों ने लुक्स के ऊपर कर्मचारी के कौशल को रखने की वकालत की.