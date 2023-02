एक नहीं, 2 गर्लफ्रेंड संग छुट्टियां मना रहा ये दिग्गज बॉक्सर, हमेशा रहते हैं साथ? जानिए कब-कैसे हुई इनके रिश्ते की शुरुआत

Player in relationship with two girlfriends at a time: दुनिया पहले से बहुत आगे निकल चुकी है. हम जहां तक सोच भी नहीं सकते हैं, वैसी चीज़ें करने में भी लोग पीछे नहीं हैं. फिर चाहे वो अपनी तस्वीरें बेचकर पैसे कमाने का बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप के मामले में अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने की बात हो. मसलन आपने अब तक सिर्फ पारंपरिक लड़के और लड़की के बीच रिलेशनशिप से लेकर सेम सेक्स मैरिज तक में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है. एक ऐसा ही रिलेशनशिप ट्रेंड विदेशों में चल रहा है, जिसमें एक साथ 3 लोग एक ही रिश्ते में रहते हैं.

हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके डेविड (David Haye) अपनी दो-दो गर्लफ्रेंड्स के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए कोस्टा रिका में मौजूद रहे. उनका ये रिश्ता सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि लोगों की समझ से बाहर है कि एक साथ दो गर्लफ्रेंड्स को कोई कैसे संभाल सकता है. तीनों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें डेविड, गर्लफ्रेंड सियान ऑसबर्न के साथ साथ उना हेली के साथ भी एक ही फ्रेम में देखे गए.

एक साथ 2 लड़कियों को डेट

42 साल के पूर्व विश्व चैंपियन डेविड (David Haye) काफी वक्त से इस दो गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में हैं, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है. साल 2020 से डेविड और उनकी गर्लफ्रेंड सियान ऑसबर्न एक साथ हैं. हाल के कुछ महीनों में उन्हें 41 साल की सिंगर हेली के साथ भी देखा जा रहा है. नए साल पर ये तीनों ही मोरक्को में एक साथ छुट्टियां मनाते हुए दिखे. अब एक बार फिर कोस्टा रिका से इन तीनों की तस्वीरें आईं, तो सोशल मीडिया पर छा गईं. तीनों ही तस्वीर में खुश दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसे देखने के बाद लोगों के दिल में एक ही सवाल है – ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है?’

न इज़हार न इनकार

दिलचस्प बात ये भी है कि इन तीनों में से कोई भी इस रिश्ते को छिपाता नहीं है और न ही किसी को इससे दिक्कत है. हालांकि उन्होंने कभी इसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है. जब भी कभी सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर बात हुई, तो ये लोग चुप रहना पसंद करते हैं. कपल की मुलाकात हेली से एक डेटिंग ऐप के ज़रिये हुई थी और उन्होंने अपने रिश्ते में एक तीसरी लड़की को इनवॉल्व कर लिया. जब भी डेविड से इस बारे में पूछा गया, उनका साफ कहना था कि वो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं.