22 साल के लड़के को मिली 'ड्रीम गर्ल', पर्चे पर लिख गई कुछ ऐसा, आज तक समझ नहीं पाया...

Girl Gives a Riddle to Solve for Her Contact Number: एक उम्र ऐसी होती है, जिसमें इंसान सोचता है कि आखिर उसे जिस किस्म के पार्टनर की तलाश है, वो उसे मिलेगा भी या नहीं? 20-25 की उम्र में अक्सर लोग हर पब्लिक प्लेस पर अपने लिए एक खास शख्स की तलाश में जुटे रहते हैं. ऐसे में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, जब कोई उनकी पसंद पर खरा उतरता हुआ दिख जाए. एक लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका दिमाग तब घूम गया, जब लड़की ने फोन नंबर की जगह उसे पहेली थमा दी.

हर लड़के को उम्मीद होती है कि कहीं न कहीं उसे कोई ऐसी लड़की मिलेगी, जो उसके सपनों की राजकुमारी जैसी होगी. सोचिए, कभी कोई मिले भी, लेकिन आपको ऐसी पहेली भी उलझा दे, जिसका जवाब ढूंढना नामुमकिन साबित हो रहा हो तो? इस दिलचस्प वाक्ये के बारे में लड़के के कज़न ने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी, जिसे देखकर लोगों के मज़ेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं.

लड़की नंबर के बदले दे गई पहेली

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़के ने ट्विटर पर अपने भाई के साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए लिखा कि उसके चचेरे भाई को पब में उसकी ड्रीम गर्ल मिल गई. उसने जब इस बारे में उसे बताया तो लड़के ने पहला सवाल ये पूछा – क्या तुम दोनों ने एक-दूसरे के फोन नंबर लिए? इसके बदले में लड़के ने बताया – ज्यादातर नंबर मिल गए हैं और उसे एक पर्चे का स्क्रीन शॉट भेजा, जिस पर किसी पहेली की तरह फोन नंबर लिखा हुआ था. दरअसल लड़की ने नंबर के कुछ डिजिट्स लिखे और कुछ मिसिंग थे और लड़के को उन डिजिट्स पर माथापच्ची करनी है, ताकि वो अपनी ड्रीमगर्ल से बात कर सके.

लोगों ने पूछा- आगे क्या हुआ?

इस ट्विटर पोस्ट को अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, जबकि इे 25 हज़ार से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है. मज़े की बात ये है कि लोगों ने इस कहानी के आगे क्या हुआ, ये जानना चाहा है. लड़के ने इसके जवाब में वो पेपर भी शेयर किया है, जिस पर वे लगातार नंबर पाने की कोशिश कर रहे हैं. ज्यादातर यूज़र्स का कहना था कि उन्हें आगेका अपडेट चाहिए. वहीं कुछ यूज़र्स ने लड़के को सलाह दी कि 22 साल की उम्र में इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लड़की बहुत ही अजीब है.