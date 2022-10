तस्वीर में लिखे नंबरों में है एक 'छोटी' सी गलती, 5 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे सिर्फ जीनियस!

Spot The Mistake Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Mistake In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है, जिसमें एक छोटी सी गलती ढूंढ निकालनी है.

इस बार जो ऑप्टिकल एल्यूज़न (Optical Illusion) हम आपके लिए लाए हैं, उसमें न तो कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना है, न ही ये पैटर्न का खेल है बल्कि सब कुछ साफ-साफ आपने सामने ही है. तस्वीर में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जो देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन जब आप गौर करेंगे तब जानेंगे कि इसमें एक छोटी सी गलती भी है. आपको वही गलती 5 सेकेंड के अंदर-अंदर ढूंढकर निकालनी है. अगर आपने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो आपका आईक्यू लेवल टॉप लोगों में माना जाएगा.

नंबरों में है गलती, 5 सेकेंड में ढूंढो

Shake the Brain की ओर से बनाए गए ऑप्टिकल एल्यूज़न में आपको एक तस्वीर में 1-15 तक नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको करना ये है कि इन नंबरों को गौर से देखना है और बताना है कि इसमें आखिर गलती क्या है. यूं तो आपको देखने में कुछ भी गलत नहीं लगेगा क्योंकि नंबर का सीरियल भी ठीक है और लिखा भी ठीक से ही गया है, लेकिन इसमें कुछ तो गलत है, जो आपको 5 सेकेंड के अंदर ढूंढना है.

1-15 तक नंबर्स में कुछ तो गलत है, जो आपको 5 सेकेंड के अंदर ढूंढना है. (Credit- Shake the Brain )

क्या मिल गई आपको गलती?

हमें उम्मीद है, जो लोग जीनियस हैं, वो तो अब तक नंबर्स में गलती ढूंढ ही चुके होंगे, लेकिन अगर अब भी आप इसे ढूंढ रहे हैं, तो 5 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं. ये काम आसान तो नहीं है क्योंकि गलती इतनी छोटी है कि शायद आपका ध्यान भी वहां नहीं गया हो. तो चलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं.

गलती इतनी छोटी है कि शायद आपका ध्यान भी वहां नहीं गया हो. (Credit- Shake the Brain )

तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि गलती 8 नंबर में है. जब 8 लिखा जाता है तो इसमें ऊपर का सर्कल नीचे के तुलना में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यहां 8 उल्टा लिखा हुआ है और नीचे का सर्कल छोटा और ऊपर का बड़ा है.