Interesting : खास बंदरों के लिए बनाया गया है पुल, पेड़-पौधों और हरियाली से भरपूर

Bridge for Monkeys : आपने जानवरों से प्यार (Animal Lovers) करने वाले लोगों को देखा होगा. अपने पेट्स के लिए खूबसूरत घर और गार्डेन सजाने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने किसी एक देश की सरकार (Brazil Made Bridge for Monkeys) को जानवरों के लिए इतना संवेदनशील देखा होगा कि उनके लिए अलग से पुल बना दे. ब्राज़ील (Brazil News) के रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro) में एक ऐसे पुल का निर्माण किया गया है, जो खास तौर पर बंदरों के लिए (Special Bridge To Help Monkeys) है.