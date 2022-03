शादी में मेहमानों की लिस्ट को लेकर आपस में भिड़ गए दूल्हा-दुल्हन, लड़की के भाई-बहन को किया नॉट अलाउड !

किसी भी शादी में तमाम तैयारिया करनी होती हैं. वेन्यू, मेन्यू, डेकोरेशन, शॉपिंग, वेडिंग ड्रेस, मेकअप और सबसे खास गेस्ट लिस्ट. सबसे ज्यादा दिमाग और वक्त इसी में जाता है. किसे बुलाना है किसे नहीं, कौन आएगा, कौन नहीं इसी उलझन में फंसी दुल्हन ने अपने मंगेतर का साथ इसकी चर्चा छेड़ दी. बस वहीं बात बिगड़ गई.

होने वाली दुल्हन ने गेस्ट लिस्ट में अपने सौतेले भाई-बहनों का भी नाम लिखा था जिसे देखते ही होने वाले दूल्हे ने उसपर कैंची चला दी. और तर्क दिया कि शादी में केवल फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं. और दुल्हन के भाई-बहन उसकी फैमिली नहीं है. ऐसा सुनते ही मंगेतर पर भड़क गई दुल्हन. फिर गेस्ट लिस्ट को लेकर दोनों आपस में इस तरह उलझे कि अब दुल्हन ने सोशल साइट रेडिट पर झगड़ा सुलझाने और मंगेतर द्वारा की गई आपत्ति पर लोगों से राय मांगी है.

मंगेतर ने लड़की की सौतेली बहनों शादी में बुलाने से रोका, कहा ये नहीं है परिवार

गेस्ट लिस्ट पर नहीं बनी सहमति

रेडिट पर अपनी इस समस्या को साझा करते हुए दुल्हन ने यूज़र्स को बताया कि उसके और मंगेतर के बीच मेहमानों की लिस्ट को लेकर कहासुनी हो गई (There was an altercation between him and his fiancee over the guest list). हालांकि इसके अलावा दोनों के बीच किसी पर कोई अनबन या असहमति नहीं रही है. फिर भी उसे उसकी ये बात पसंद नहीं आई. मंगेतर ने दुल्हन से पूछे बिना उसकी गेस्ट इनविटेशन को कैंसल कर दिया. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी सौतेली बहनों को शादी में आमंत्रित करे. दरअसल दुल्हन एक बड़े परिवार में रहती है जहां भाई बहनों को शादी में न बुलाना बहुत बुरा लगने वाला फैसला है. मगर मंगेतर उसकी बात मानने को तैयार नहीं.

यूज़र्स ने दी सलाह, तोड़ दो शादी

महिला ने यह भी खुलासा किया कि कैसे उसकी सौतेली बहनों ने उसे यह कहते हुए फोन किया कि उसके साथी ने उनका निमंत्रण कैंसल कर दिया. जिसे सुनकर वो नाराज़ हो गई फिर मंगेतर से इस बारे में बात करने पर उसने समझाया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सूची को छोटा करने की ज़रूरत थी. लिहाज़ा उसे अपनी इमीडिएट फैमिली को ही बुलाने को कहा. अब लोगों ने राय दी है कि उसे ऐसे इंसान से शादी ही नहीं करनी चाहिए (Users gave advice, break the marriage) जो उसकी इच्छा और परिवार की इज़्ज़त नहीं करता. शादी से पहल ही वो उसकी मर्ज़ी को अनेखा कर रहा है ऐसे में आगे चलकर हालात अच्छे होंगे इसके आसर नहीं लगते.