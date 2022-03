बॉक्सर की शादी में हुआ जमकर बवाल, दूल्हा-दुल्हन ने जेल में मनाई सुहागरात !

शादी किसी भी कपल के लिए उनका सबसे खास दिन होता है. इसके बाद उनकी नई ज़िंदगी (Bride Groom Spend Wedding Night at Jail) शुरू हो जाती है. ऐसे में हर कोई शादी के बाद ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी जगह से करना चाहता है. हालांकि एक कपल (Couple Spend First Night in Jail) के साथ कुछ अलग ही कांड हो गया और उनकी शादी की रात जेल की कालकोठरी में गुजरी.

जेल में सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही नहीं, उनके साथ उनका दोस्त भी मौजूद था. ये घटना स्कॉटलैंड में साल 2019 में हुई थी, जिसका फैसला अब कोर्ट ने सुनाया है. दरअसल शादी की पार्टी में हुए हंगामे के बाद Livingston Sheriff Court में केस फाइल किया गया था, जिसमें अब आखिरी फैसला दिया गया है.

दुल्हन ने मां पर किया हमला

The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल की क्लेयर गुडब्रांड और 33 साल के बॉक्सर इमोन गुडब्रांड की शादी साल 2019 में हुई थी. इस शादी में सभी ने जमकर ड्रिंक की और किसी बात को लेकर क्लेयर का विवाद अपनी मां (Bride slapped mother in her wedding) से हो गया. फिर दुल्हन ने अपनी 47 साल की मां को बालों से पकड़कर घसीटा और जूतों से मारा. मां का आरोप था कि उनकी बेटी ने उन्हें मार डालने के लिए गर्दन दबाई थी. इस पूरी घटना में क्लेयर के बॉक्सर पति ईमोन और उनके दोस्त कीरन ने भी दुल्हन के पिता डेविड पर अटैक किया था. प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके ईमोन ने अपने ससुर पर मुक्के बरसा दिए. ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई.

ये भी पढ़ें- दोस्त, रिश्तेदार …किसी की भी शादी हो, हर फोटो में एक ही ड्रेस पहने दिखती है महिला !

जेल में गुजरी शादी की रात

घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरा मामला जानकर हैरान रह गई. दुल्हन के माता-पिता की शिकायत पर खुद उनकी बेटी, उसके नए-नवेले पति ईमोन और दोस्त कीरन को पुलिस हिरासत में ले लिया गया. घटना के बाद तीनों को ही जेल भेजा गया और इस तरह क्लेयर-ईमोन की सुहागरात जेल की काल-कोठरी में मनी. 3 साल बाद मामले में क्लेयर को दोषी करार दिया गया है.