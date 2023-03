शादी रचा रही थी मां, फोटोशूट में आकर खड़ी हुई 'मरी चुकी बेटी', सन्न रह गया कपल!

Mother Shocked After Seeing Daughter’s Ghost During Wedding: भूत-प्रेतों और आत्माओं के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा लेकिन इंसान को तब तक इन बातों पर यकीन नहीं होता है, जब तक कि वो कोई ऐसी चीज़ खुद एक्सपीरियंस न कर ले. एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ, जब उसने अपनी शादी की फोटो में अपनी मरी हुई बेटी का भूत देख लिया.

आपने बहुत से लोगों को भूत-प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनाते हुए सुना होगा. कुछ लोग इस पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग इसे सिरे से नकार देते हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने सबूत के साथ ये बात सभी को बताई है कि उसकी शादी के दौरान उसकी मरी हुई बेटी का भूत न सिर्फ आया बल्कि उसने कपल के साथ फोटो भी खिंचवाई. हालांकि उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था.

शादी की फोटो में ‘बेटी का भूत’

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एक नए-नवेले शादीशुदा जोड़े के होश तब उड़ गए जब उन्होंने अपनी शादी की एक फोटो में अपनी ही बेटी का भूत देख लिया. शादी से 3 महीने पहले ही उनकी बेटी की मौत हुई थी. ताहलिया मर्फी नाम की महिला ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उसने बताया कि अपनी शादी की फोटो देखते हुए उसे एक फोटो में अपनी बेटी की छवि दिखाई दी. उसकी मौत तब हो गई थी, जब वो करीब डेढ़ साल की थी. उसे देखकर लग रहा था कि वो सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक पेड़ के पास खड़ी होकर अपने माता-पिता को देख रही है.

शादी से भागा दूल्हा, फिर भी दुल्हन ने नहीं रोका नाच-गाना और खाना ! आगे देखें…

पति-पत्नी रह गए दंग

ताहलिया ने फोटो अपने पति को भी दिखाई, जो उन्हीं की तरह सदमे में आ गए. सितंबर 2022 में उनकी बेटी की मौत हुई थी. जब उन्होंने ये फोटो अपने परिवार को दिखाई, तो उसकी बड़ी बेटी रोने लगी, जबकि बेटे का कहना था कि वो अगर वहां आ सकती है तो क्रिसमस पर उनके साथ क्यों नहीं हो सकती. महिला ने ये कहानी टिकटॉक पर शेयर करते हुए लिखा है कि वो कुछ चीज़ों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब करती है.