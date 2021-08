लोगों को हीरे की अंगूठी दिखा रही थी महिला, फोटो में कैद हो गया पेशाब करता मंगेतर

सोशल मीडिया (Social media) पर लोग अपनी लाइफ से जुड़े मोमेंट्स शेयर (Special Moments On Internet) करते हैं. दूर बसे रिश्तेदारों के साथ अपने स्पेशल मोमेंट शेयर करना का सोशल मीडिया काफी अच्छा जरिया है. इसी के तहत एक महिला जो जल्द दुल्हन (Bride To Be) बनने वाली है , ने इंटरनेट पर अपनी इंगेजमेंट रिंग की तस्वीर शेयर की. लेकिन इस फोटो में लोगों की नजर कुछ ऐसी चीज पर चली गई, जिसकी महिला ने कल्पना भी नहीं की होगी.

रेडिट (Reddit) पर महिला ने इंगेजमेंट रिंग की तस्वीर शेयर की. वो लोगों के साथ अपने इस स्पेशल मोमेंट को शेयर करना चाहती थी. लेकिन तस्वीर के पीछे लोगों की नजर कुछ ऐसी चीज पर गई, जिसकी वजह से ये फोटो वायरल हो गई. तस्वीर के पीछे महिला का मंगेतर पेशाब करता दिखाई दिया. इसके साथ ही महिला ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- सपनों का सौदागर, सपनों की अंगूठी, सपनों का प्रपोजल पोस्ट. ये पोस्ट रेडिट पर शेयर की गई. जहां से ये वायरल हो गया.

इस तस्वीर पर कई लोगों ने कमेंट किया. एक शख्स ने लिखा कि पहले तो उसे लगा कि उसका मंगेतर मछली पकड़ रहा है. लेकिन यहां तो कुछ और सीन है. एक शख्स ने कमेंट किया कि तस्वीर देख उसे भी बाथरूम जाने का मन कर रहा है. वहीं इंगेजमेंट रिंग पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया. महिला ने इसे लेकर काफी गुस्सा जताया. उसने लिखा कि अपने होने वाले पति की वजह से उसकी इंगेजमेंट रिंग की अहमियत घट गई. लोगों को ये पोस्ट काफी गुदगुदा रही है.