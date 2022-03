एक-दो नहीं, साल में 8 हॉलीडे की कर ली तैयारी, एडल्ट मॉडल ने कहा कड़ी मेहनत का मिलना चाहिए फायदा

अगर आप मेहनत क अच्छी कमाई कर रहे हैं तो बेशक आप अच्छी लाइफस्टाइल और बेहतर ट्रिटमेंट के हकदार है. और ये हक हर किसी का है चाहे वो पुरुष हो महिला. एक मॉडल ने अपने हॉलिडे ड्रीम्स को लेकर ऐसी ही बातें कहीं.

हिचिन, हर्ट्स की रहने वाली मॉडल कार्ला बलुची (Carla Bellucci) इस साल 8 हॉलीडे पर जाने की तैयारी में हैं. पहले ग्लैम मॉडल रही कार्ला अब एडल्ट साइट OnlyFans पर स्टार बन गई है. उससे होने वाली कमाई के ज़रिए वो 8 हॉलीडे अफोर्ड करने की बात कह रही हैं. नका मानना है कि वो अपने काम के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. लिहाज़ा उससे मिले पैसों से उन्हें अपने सपने और शौक पूरे करने का पूरा हक है. इंस्टाग्राम पर कार्ला के 1 लाख 33 हज़ार फॉलोअर्स हैं.

सौ.इंस्टाग्राम-एडल्ट साइट पर कड़ी मेहनत की वजह से खुद को साल में 8 छुट्टियों का हकदार बता रही है मॉडल

एडल्ट साइट के लिए करती हैं कड़ी मेहनत

कार्ला उन लोगों पर भी जमकर बरसीं जो उनके काम को लेकर अनापशनाप बोलते हैं और कोसते हैं. काफी लोग उन्हें एडल्ट मॉडलिंग के लिए अपमानित करते हैं. वहीं कार्ला कहती हैं उनका काम अपमानजनक पेशा नहीं है. ज्यादा अपमान तो उसमें है जहां हर घटें कुछ पैसों के लिए काम करें और उसपर भी लोग गलत नज़रों से देखे. वो एडल्ट कंटेट के लिए जाने जाने वाले OnlyFans के लिए मॉडलिंग करती हैं जहां एक-एक तस्वीर के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं (They get paid well for each picture). अपने इस काम को वो आसान नहीं मानती. वो कहती हैं कि कड़ी मेहनत कर वो ये पैसे कमाती हैं. क्योंकि इस काम में उन्हें फुल डे शूट करना होता है. अलग-अलग लोकेशन और डिफरेंट ड्रेसेज़ में फोटोज़ क्लिक करवानी होती है ताकि उनके फैन्स को हमेशा कुछ अलग दिया जा सके.

हॉलिडे के लिए कर ली है इन जगहों पर बुकिंग

ओनलीफैन्स से होने वाली कमाई के दम पर कार्ला इस साल 8 हॉलिडे प्लान कर रही हैं जिनमें कुछ बार वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाएंगी. लिस्ट में सबसे ऊपर है दुबई और न्यूयॉर्क जहां जाने के लिए वो अच्छे पैसे खर्च करने के मूड में हैं. आने वाले बाकी महीनों के लिए स्पेन, पुर्तगाल और मदीरा शामिल हैं जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं. इनमें से कई जगहों को वो ओनलीफैन्स के शूट के लिए इस्तेमाल करेंगी. आपको बता दें कि अपनी विवादित टिप्पिणियों के लिए पहचानी जाने वाली कार्ला अगले महीने स्टेसी डूली स्लीप्स ओवर (Stacy Dooley Sleepover) के सीज़न तीन में दिखा देने वाली हैं. जिसे नाम दिया जाएगा ब्रिटेन की मोस्ट हेट वुमन? (Britain’s Most Hated Woman) कार्ला इसके प्रसारण को लेकर बहुत उत्साहित हैं.