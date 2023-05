वाह रे रईसी! सिर्फ नहाने के लिए लंदन से बुडापेस्ट चला गया लड़का, फिर बताई 'सीक्रेट वजह'

Boy Flies Other Country Just for Spa: अमीर होने की कल्पना करते हुए कई बार लोग ऐसी बातें कहते हैं कि काश हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए विदेशों के चक्कर लगाया करते. हालांकि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता. कम से कम नहाने और बाल कटाने जैसी चीज़ों के लिए शायद ही कोई दूसरे देशों के चक्कर लगाया करता हो. आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जो सिर्फ स्पा के लिए हवाई जहाज की टिकट लेकर दूसरे देश में चला गया.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला कैलम रायन (Callum Ryan) नाम का लड़का लंदन से बुडापेस्ट तक की फ्लाइट सिर्फ इसलिए पहुंच गया क्योंकि उसे 4000 रुपये का खास स्पा कराना था, जिसमें नहाने के तरह-तरह के तरीके शामिल थे. उसने अपनी यात्रा से जुड़ी हुई डिटेल्स टिकटॉक पर लोगों से साझा भी की हैं और बताया है कि उसका ये फैसला कितना सही रहा.

हवाई जहाज से पहुंचा नहाने

कैलम रायन (Callum Ryan) ने खासतौर पर स्पा के लिए लंदन के Luton Airport से बुडापेस्ट के लिए फ्लाइट ली. उसने अपनी फ्लाइट के लैंड होने के बाद सीधे रुख किया Szechenyi Baths का. यहां पर स्पा लेने के बाद जब वो फ्री हो गया, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मौजूद अपने कुछ दोस्तों के साथ उसने वक्त भी बिताया. उसका कहना है कि वो सुबह-सुबह ही यहां पहुंच गया क्योंकि बाद में स्पा में भीड़ हो जाती है. हालांकि वो तौलिया ले जाना भूल गया था, जिसकी वजह से उसे परेशानी उठानी पड़ी.

इस ट्रिप के पीछे की सीक्रेट वजह

ऐसा नहीं है कि कैलम ने सिर्फ इसलिए ये ट्रिप मारी कि उसे बुडापेस्ट में ही स्पा कराना था. वो इसलिए वहां गया क्योंकि लंदन के एक स्पा के चार्ज से बहुत कम पैसे में उसकी ये ट्रिप और स्पा, दोनों ही पूरे हो गए. आम तौर पर लंदन में स्पा की कीमत 10 हज़ार से 40 हज़ार तक होती है. वहीं उसे इस ट्रिप में 4000 रुपये का स्पा मिला और आने-जाने की टिकट लगभग 3000 में पड़ी. इस तरह उसे कुल 7000 रुपये में ही स्पा और एक ट्रिप भी हो गई.