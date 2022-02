डाकिया घर लेकर पहुंचा शख्स का 'दांत', 11 साल पहले विदेश में गलती से गिरा था !

दुनिया में एक से बढ़कर एक घटनाएं होती हैं. आमतौर पर आपकी कोई चीज़ खो जाए तो कुछ मिनट बाद ही उसके मिलने की उम्मीद आधी रह जाती है लेकिन एक बुजुर्ग शख्स के दांत का सेट 11 साल पहले दूसरे देश में खोया था और वो वापस (Man Received his Teeth after 11 years ) मिल गया. जब उन्हें घर पर पार्सल (Old man got his lost denture set) में वो डेंचर सेट मिला तो बुजुर्ग के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा.

ये कहानी ब्रिटेन के रहने वाले पॉल बिशप (Paul Bishop) की है, जिन्हें साल 2022 में 9 फरवरी को अपने घर स्पेन से आया हुआ एक पार्सल मिला. जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसके अंदर उनका वो डेंचर सेट था, जो साल 2011 में वे स्पेन (Spain News) के एक रिसॉर्ट में खो आए थे. कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि सिर्फ डेंचर से स्पैनिश अधिकारियों ने पॉल के घर का पता कैसे लगा लिया?

उल्टी के दौरान गिर गया था नकली दांत

पॉल बिप ने खुद इसके बारे में बताते हुए कहा कि वे अपने एक दोस्त के जन्मदिन की 50वीं सालगिरह मनाने स्पेन के बेनिडॉर्म शहर में गए थे. दिन पर पार्टी करने के बाद जब वे दोस्तों के साथ निकलने लगे तो बचे हुए ड्रिंक को उन्होंने पी लिया. जैसे ही वे थोड़ी दूर चले तो उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ. वहीं दिख रहे एक बड़े से हरे बॉटल बिन में उन्होंने उल्टी कर दी, जिससे उन्हें आराम तो मिल गया लेकिन उनका नकली दांत बिन में ही गिर गया. किसी दोस्त के बताने के बाद वे इसे ढूंढने भी गए लेकिन वो उन्हें नहीं मिला.

स्पैनिश अधिकारियों ने यूं ढूंढा पता

पॉल तो वहां से बिना दांतों के ही वापस लौट आए. यहां आकर उन्होंने करीब 62 हज़ार रुपये खर्च करके अपने लिए नया डेंचर बनवा लिया और उस घटना के बारे में भूल गए लेकिन स्पैनिश अथॉरिटी को जब उनका ये दांत का सेट मिला तो उन्होंने इसके डीएनए के ज़रिये उनकी डिटेल्स ट्रैक कर लीं और दांत को उनके घर तक पार्सल करवाया. इस डेंचर के साथ उन्हें एक चिट्ठी भी मिली, जिस पर लिखा हुआ था कि डेंचर सेट को कई सालों तक स्टोरेज में रखा गया था और लैब टेक्नीशियन ने डीएनए के ज़रिये उनका पता लगाया है. पॉल को दांत मिलने से ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उन्हें ये इतने सालों बाद वापस मिला है.