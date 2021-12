मां ने 7 महीने के बेटे को ऑनलाइन सेल के लिए डाला ! लोगों ने पूछे मज़ेदार सवाल

Mother Lists Baby For Sale : आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप करना कुछ चाहते हैं और गलती से हो कुछ अलग (Wrong Post On Wrong Place) ही जाता है. आम ज़िंदगी में तो ऐसा चलता है, लेकिन अगर कहीं ऑनलाइन गलत (Online Sale) चीज़ गलत जगह पर पोस्ट हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं. एक ब्रिटिश मां (British Mother lists baby for sale) के साथ भी ऐसा ही हुआ. महिला ने फेसबुक (Facebook) की सेलिंग सर्विंस मार्केटप्लेस (Marketplace) पर अपने 7 महीने की तस्वीर बिक्री के लिए लिस्ट कर दी. मां ने इसके साथ कैप्शन दिया कि वे आज ही उसे बेचना चाहती हैं. इसके बाद तो उसे लोगों से जो जवाब मिले, वो काफी दिलचस्प थे.