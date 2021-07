OMG: 1 तस्वीर से मशहूर हो गया ये फोटोग्राफर, अचानक ही कैमरे में कैद कर लिया बेहतरीन नजारा

शायद ही कोई होगा जिसने हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग (Hollywood film The Lion King) न देखी हो और उसे पसंद न आई हो. अगर आपने भी वो फिल्म देखी है तो आपको मुफसा और सिंबा (Mufasa and Simba) और पहाड़ी पर शान से उनका खड़ा होना भी याद होगा. अब असल जिंदगी के लायन किंग की तस्वीर भी सामने आ गई है.

दरअसल, फोटोग्राफर साइमन नीधम (Photographer Simon Needham) ने सनराइज के वक्त हड्डियों के ढेर के ऊपर खड़े 500lb नर शेर की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है. इस अविश्वसनीय तस्वीर में देखा जा सकता है कैसे नर शेर पहाड़ी पर हड्डियों के ढेर के ऊपर गर्व से खड़ा हुआ है.

फोटोग्राफर साइमन नीधम ने कैमरे में कैद किया रोमांचक नजारा (Image- Photographer Simon Needham)

यह तस्वीरें कहां ली गईं हैं?

आपको बता दें कि इस शानदार तस्वीर को खींचने वाले ब्रिटेन (Britain) के 52 वर्षीय फोटोग्राफर साइमन नीधम (Photographer Simon Needham) ने यह नजारा उस समय अपने कैमरे में कैद किया था जब वह दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण में (South of Johannesburg in South Africa) जीजी कंजर्वेशन वाइल्डलाइफ रिजर्व एंड लायन सेंक्चुरी (GG Conservation Wildlife Reserve and Lion Sanctuary) का दौरा कर रहे थे. हैरानी की बात यह है कि तस्वीर खींचते समय साइमन सिर्फ 30 फीट दूर खड़े थे. जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने फोटो क्लिक करने के लिए अपने कैनन 1डीएक्स मार्क II कैमरे (Canon 1DX Mark II camera) का इस्तेमाल किया था.

फोटोग्राफर के लिए वो क्षण सपने जैसा था

उन्होंने बताया, 'मुझे कुछ मार्केटिंग कंटेंट तैयार करने के लिए जीजी कंजर्वेशन में आमंत्रित किया गया था. उन्होंने आगे बताया कि उस स्थान पर एक ऐसी जगह है जहां शेर के खाने के बाद सभी जानवरों के कंकालों को ले जाया जाता है, ' साइमन ने कहा, 'एक सुबह, मैंने वहां जाने का फैसला किया और मैं भाग्यशाली था कि वहां मुझे एक बड़ा नर शेर दिखाई दिया, जो कि पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था. वह केवल एक या दो मिनट के लिए वहां खड़ा था, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि उसके जाने से पहले कुछ तस्वीरें मिल गईं.' फोटोग्राफर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके लिए वह एक बहुत ही रोमांचक क्षण था और उस सुबह वहां जाने से पहले वह केवल ऐसा एक सपना ही देख सकते थे. उन्होंने जानकारी दी, 'मैं लोगों को छवि की कई तरह से व्याख्या करता और देखता हूं. मैं इस शेर को एक गर्व से भरे हुए राजा के रूप में देखता हूं जो अपने इलाके का सर्वेक्षण कर रहा है'