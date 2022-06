आखिर कौन है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला? ब्रिटिश सर्जन ने विज्ञान के आधार पर दिया जवाब

साइंस (Science) में एक ऐसा तरीका मौजूद है, जिसके आधार पर महिलाओं की खूबसूरती (How To Measure Most Beautiful Woman) को मापा जाता है. एक ब्रिटिश सर्जन ने इसी तकनीक के आधार पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के चेहरे को दुनिया (World's Most Beautiful Woman) के सामने लाकर रख दिया है.











Follow us on