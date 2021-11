कैफे का अजीबोगरीब नियम, माता-पिता आ सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए No Entry !

Cafe Banned Children's Entry : आपने अलग-अलग तरह के कैफे (Bizarre Rules of Cafe) और उनके नियम देखे और सुने होंगे लेकिन शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहां माता-पिता तो जा सकते हैं लेकिन बच्चों की एंट्री (Ban On Children's Entry) पर पाबंदी हो. ब्रिटेन (Britain News) के हेनले में भी एक ऐसा कैफे मौजूद है. Harley's Cafe and Coffee Bar नाम की इस जगह पर बहुत अच्छा खाना परोसा जाता है, कैफे का इंटीरियर भी कमाल का है लेकिन यहां आने की एक ही शर्त है - आपके साथ बच्चे नहीं होने (Weird Condition In Cafe) चाहिए. है न अजीबोगरीब नियम ?