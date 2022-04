शांत खड़े Bull को छेड़ा तो मिला ऐसा जवाब, शख्स को पटक-पटककर कर दिया अधमरा

छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसे सच कर दिखाया एक बैल ने जिसे सड़क किनारे एक शख्स बिना वजह परेशान कर रहा था. कोई जानवर इंसान को तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कोई उसे छेड़े नहीं. और होना भी यहीं चाहिए कि अगर कोई आपको नुकसान न पहुंचा रहा हो तो उसे न छेड़ा जाए. मगर एक लड़के ने ज्यादा शेखी दिखाने के चक्कर में चुपचाप खड़े बैल को चिढ़ाना शुरु कर दिया फिर बैल ने भी ऐसा जवाब दिया जिसे पूरा मुहल्ला याद रखेगा.

बिना मतलब जानवरों के साथ छेड़खानी करने वाले पहले तो अपना हिम्मत की आज़माइश की कोशिश करते हैं फिर जब पलटकर नहले पे दहला मिल जाता है तो दोष उन बेचारे बेजुबानों पर मढ़ दिया जाता है. ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया गया जहां एक बैल और लड़के की उठापटक कैमरे में कैद हो गई. एकदिन के अंदर इस वीडियो को तकरीबन 2 लाख 14 हज़ार से ज्यादा व्यू मिले. 9 हज़ार के करीब लाइक्स और डेढ़ हज़ार से ज्यादा कमेंट्स. हर की उस लड़के को उसकी करनी का फल मिलने पर खुश हैं.

You can never blame the bull!

कैमरे कैद होने लगी इंसानों की खुराफात

इंसान हमेशा जानवरों को आक्रामक और हमलावर साबित करने और बताने में लगा रहा. ये बताता रहा कि फलां जगह पर फलां जानवर ने उसे मार दिया, फलां जानवर ने शख्स की पटक दिया. वगैरह वगैरह. मगर क्या कभी सोचा है कि जबसे कैमरे की क्रांति आई है अचानक साधारण से जानवरों के भी तेवर बदलने क्यों लगे. मतलब की ज्यादा तक सामने आ वीडियो से पता चलने लगा है कि अधिकतर मामलों में कोई जानवर हमलावर तभी हुआ जब खुद उसे इंसान ने बुली करके भड़काया, उसे चिढ़ाया और उकसाया.

झूठ में बदनाम होते रहे जानवर, छेड़ने पर दिया करारा जवाब

यही हुआ ट्विटर पर शेयर इस नए वीडियो में भी जहां सफेद शर्ट और कैप पहने एक लड़का आया और गली में खड़े Bull को ताली बजा-बजा कर चिढ़ाने लगा. पहले तो बुल ने धैर्य रखा लेकिन जब उसे शांत देख लड़के की हिम्मत बढ़ने लगी तो बुल ने अपना रौद्र रुप दिखाया और लड़के को सींग से उठाकर कर कई बार पटका जब तक वो अधामरा होकर ज़मीन पर नहीं पड़ गया. लड़के को चारो खाने चित्त देखकर बुल के चित को चैन मिला और वो वहां से चला गया. पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जहां बुल के साथ मज़ाक महंगा पड़ गया. कुछ समय पहले IFS सुशांत नंदा (Sushan Nanda, IFS) ने भी ट्विटर (Twitter) पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जहां एक बुजुर्ग ने शांत खड़े सांड को लट्ठ से मारा जिसके बाद सांड ने खुरफाती बूढ़े बाबा को पटककर पस्त कर दिया.