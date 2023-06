Can You Spot 3 Hidden Bananas: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है मिनियंस की भीड़ में केले ढूंढने का.

इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. ऑप्टिकल एल्यूज़न बनाने वाला आर्टिस्ट कुछ इस तरह से डिजाइन करता है कि जिस चीज को ढूंढने का टास्क दिया जाता है, उसे बहुत कम ही लोग पूरा कर पाते हैं. तस्वीर में बहुत सारे मिनियंस के ढेर में कुछ केले छिपे हुए हैं, जो आपको ढूंढ निकालने हैं.

मिनिंयस के बीच कहां छिपे हैं केले?

आपके लिए जो चैलेंज आज हम लाए हैं, उसे हंगरी के कलाकार गेर्जली डुडास ने बनाया है. ये वो आर्टिस्ट हैं, जिनकी बनाई गई ऑप्टिकल एल्यूज़न वाली तस्वीरें काफी मशहूर हैं. ढूंढने वाले मिनटों तक तस्वीर निहारते रहते हैं लेकिन वे उसमें छिपी हुई चीज़ नहीं ढूंढ पाते. इस तस्वीर में भी मिनियंस के ढेर में कहीं 3 केले छिपे हैं. अगर आपको अपनी नज़रों पर भरोसा है तो 7 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपे तीनों केलों को ढूंढकर दिखा दीजिए.

इनमें से आपको 3 केले ढूंढ निकालने हैं. (Credit- Dudolf)

अगर नहीं मिले केले तो …

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपकी पारखी नज़रें तीनों ही केले तुरंत ढूंढ लेंगी लेकिन अगर आप अब भी इन तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो ज़रा तस्वीर को गौर से देखिए. कलाकार ने बड़ी ही चालाकी से तीनों केले ऐसी जगह रखे हैं कि लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे.

आपको कुल 7 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है. (Credit- Dudolf)

आप केले देख पाए हैं तो आपको बधाई लेकिन अगर अब भी आपको केले नहीं मिल पाए हैं, तो तस्वीर में सही जवाब देख सकते हैं.