तस्वीर में लिखे हुए हैं ढेर सारे 9, इनके बीच ढूंढ निकालना है 8, कुल 10 सेकंड में पूरा करना है चैलेंज!

Can you Find 8 among the 9s: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी दिखाई ही नहीं देने लगती है. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. आंखों को पूरी तरह से कनफ्यूज़ करने वाला एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको ढूंढकर निकालना है बहुत सारे 9 के बीच से एक 8.

इस तरह की मनोवैज्ञानिक पहेलियों का मतलब ही होता है इंसान के दिमाग और नज़र पर कुछ इस तरह हावी हो जाना कि सामने रखी चीज़ भी दिखाई न देने लगे. मसलन आप ऐसी तमाम पहेलियां देख चुके होंगे, जहां कोई सामान इस तरह से रख दिया जाता है कि हमें उसे ढूंढने में खासी मेहनत करनी पड़ती है. कुछ ऐसा ही शब्दों और अंकों के साथ भी होता है. ऐसा ही ये चैलेंज भी है, जिसे सॉल्व करने में आपको खूब मज़ा आएगा

9 की भीड़ में कहां छिपा हुआ है 8?

इस तस्वीर में आपको बहुत सारे 9 एक ही जगह पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. जिधर भी आपकी नज़र जाती है, वहां सिर्फ 9 ही 9 है. अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आप तस्वीर को ध्यान से देखिए और इसमें से एक 8 को ढूंढ निकालिए, जो आपके सामने ही मौजूद है. शर्त इतनी सी है कि इस काम के लिए आपके पास कुल 10 सेकंड का वक्त है. वैसे आपको बता दें कि इस चैलेंज को पूरा कम ही लोग कर पाए हैं. बड़ों के अलावा बच्चे भी इस पज़ल पर हाथ आज़मा सकते हैं क्योंकि उनकी नज़रें भी काफी तेज़ होती हैं.

आपको ढूंढकर निकालना है बहुत सारे 9 के बीच से एक 8.

क्या आपको दिख गया 8?

ऑप्टिकल एल्यूज़न कई बार नज़रों का खेल होते हैं तो कई बार इसमें तार्किक बुद्धि की ज़रूरत होती है. ये आपके दिमाग की विश्लेषण करने की क्षमता को बताते हैं. इस पज़ल में भी तर्क की बहुत ज़रूरत है, वैसे हमें उम्मीद है कि स्मार्ट लोगों को अब तक 8 मिल गया होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सही जवाब वाली तस्वीर देख सकते हैं.

ये एक ट्रिक पज़ल थी, जिसमें 8 सिर्फ हेडिंग में ही लिखा था.

