तस्वीर में छिपी है बिल्ली, 8 सेकंड में ढूंढ निकालने का है चैलेंज, सिर्फ तेज़ नज़र वाले ही कर पाएंगे पूरा!

Find a Hidden Kitten in This Picture Within 8 Seconds: कभी आपने सोचा है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे अपना वक्त काटते होंगे क्योंकि मोबाइल-टीवी और इंटरनेट जैसे साधन तो तब थे नहीं. उस वक्त कुछ और तो नहीं था, लेकिन शारीरिक और मानसिक गेम्स बनाए जाते थे, जिससे लोगों का दिमाग और शरीर भी स्वस्थ रहता था और वक्त भी रचनात्मक तरीके से गुजर जाता था.

अब वक्त बदल चुका है और समय बिताने के तरह-तरह के तरीके मौजूद हैं, फिर भी पहेलियों का क्रेज़ खत्म नहीं हुआ है. पहले जहां ये लिखी जाती थीं, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं. मनोविज्ञान कहता है कि इस तरह की पहेलियां हमारे आईक्यू और ऑब्ज़र्वेशन स्किल को टेस्ट करती हैं. यही वजह है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको नज़रें टेस्ट करने वाली ऐसी कई ऑप्टिकल पज़ल्स मिल जाएंगी, जो खासतौर पर इसीलिए डिज़ाइन की गई हैं.

कहां छिपी हुई है छोटी सी बिल्ली?

आज जो तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें एक जंगल का नज़ारा दिख रहा है. जंगल में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं. इन्हीं के बीच कहीं पर एक छोटी सी बिल्ली भी मौजूद है. आपको अपनी तेज़ नज़रों का इस्तेमाल करके उसे ही ढूंढ निकालना है. इस काम के लिए आपको टाइमर सेट कर लेना है 8 सेकंड का. अगर इससे कम वक्त में आप ये कर पाए, तो आप वाकई बाज़ जैसी शातिर नज़र रखते हैं.

तस्वीर के अंदर छिपी हुई एक छोटी सी बिल्ली को ढूंढ पाएंगे?

अगर नहीं मिल पाई हो बिल्ली ….

वैसे तो हमें उम्मीद है कि अगर आपने ध्यान से तस्वीर को देखा होगा तो आपकी नज़र में बिल्ली आ ही चुकी होगी. अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए हिंट ये है कि तस्वीर के बीच में देखिए, वहीं आपको बिल्ली दिख सकती है.

8 सेकंड में ये चैलेंज पूरा करने वाले की नज़रों का जवाब नहीं.

चैलेंज पूरा कर लेने वालों के बधाई लेकिन जो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जवाब ऊपर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं.