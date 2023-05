पेड़ के बीच छिपा हुआ सांप दिखा? ढूंढ निकालने का है चैलेंज, वक्त है कुल 7 सेकंड का!

Can you find a hidden snake in the tree: आजकल लोग मोबाइल पर घंटों सिर्फ वीडियो और रील्स देखते हुए टाइम पास करते हैं लेकिन वक्त बिताने का एक क्रिएटिव तरीका ऑप्टिकल पजल्स भी हैं. इसमें हम कई बार काफी देर तक उलझे रहते हैं लेकिन ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग और ऑब्ज़र्वेशन स्किल को चेक करने का बेहतरीन माध्यम हैं.

हरे-भरे जंगलों की तस्वीरों में कुछ भी ढूंढना आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें नज़रें उलझकर कर रह जाती हैं. आपने कई बार जंगल की तस्वीरों में छिपे जानवरों को ढूंढने का मुश्किल काम किया है. आज एक बार फिर हम आपके लिए ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें ढूंढना है सांप.

कहां छिपा हुआ है सांप?

कहते हैं इस तरह से आंखों को भ्रमित करने वाली तस्वीरों में छिपी चीज़ें ढूंढने से दिमाग की धार तेज़ होती है. जो तस्वीर आपके सामने रखी जा रही है, इसमें में एक हरा-भरा जंगल दिखाई दे रहा है. इसी बीच में कहीं पर एक सांप भी छिपा हुआ है. आपके लिए चैलेंज ये है कि अगले 7 सेकंड में आपको इसे ढूंढ निकालना है. जो भी ये चैलेंज पूरा कर लेगा, उसकी आंखों का जवाब नहीं है.

इसमें से आपको एक सांप ढूंढकर दिखाना है. (Credit- YouTube)

अगर नहीं मिला सांप …

आपके लिए हिंट ये है कि आप सांप को सिर्फ काला या भूरा मत समझिएगा, ये किसी भी रंग का हो सकता है. उम्मीद है अब आप इसे जल्दी से ढूंढ लेंगे.

इस काम को पूरा करने के लिए आपके पास कुल 7 सेकंड का वक्त है. (Credit- YouTube)

अगर आपकी बाज़ जैसी नज़र में सांप आ चुका है, तो बधाई लेकिन अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तस्वीर में जवाब देख सकते हैं.