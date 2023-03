जंगल की तस्वीर में मौजूद है मेंढक, 5 सेकंड में आपको नज़र आया? 99% लोगों ने मानी हार

Spot hidden frog in the forest within 5 seconds: ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इंसान मोबाइल पर रील्स देखते हुए या फिर टीवी पर कुछ प्रोग्राम देखते हुए ही अपना वक्त बिताए. कई बार कुछ दिलचस्प एक्टिविटीज़ में भी हम अपना टाइमपास कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग और नज़रों को धार दे सकें. ऐसे में ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि आंखों को भ्रमित करने वाली पहेलियां काफी कारगर होती हैं, जो इंसान को काफी देर तक उलझाए रहती हैं.

आपके लिए हम हर रोज़ कई ऐसी पज़ल्स लेकर आते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट करती हैं. कभी नंबरों के ज़रिये तो कभी एल्फाबेट्स के ज़रिये ये पहेलियां हमारे आईक्यू से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तक को उजागर करती हैं. आज हम आपके लिए जो पहेली लेकर आए हैं, वो भी एक ऑप्टिकल एल्यूज़न ही है. इस तस्वीर में आपको एक मेंढक ढूंढ निकालना है.

तस्वीर में कहीं छिपा हुआ है मेंढक

जंगल और हरियाली से भरी हुई इस तस्वीर में आपको दूर-दूर तक सिर्फ हरा-भरा जंगल ही दिख रहा है. इनके बीच में एक छोटे से मेंढक को ढूंढ निकालना आसान काम तो बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर टास्क मुश्किल न हो तो मज़ा भी नहीं आता. ऐसे में आपको करना ये है कि बाज़ जैसी नज़रों का इस्तेमाल करके सिर्फ 5 सेकंड के अंदर-अंदर मेंढक ढूंढ निकालना है. तो फिर देर कैसी, जल्दी से पूरा कर डालिए ये चैलेंज.

इसी के बीच छिपा हुआ है एक मेंढक.

अगर अब भी नहीं मिला मेंढक …

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने अब तक मेंढक को देख लिया होगा क्योंकि ये ज्यादा उलझी हुई जगह पर नहीं है. फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पाए हैं तो हिंट ये है कि मेंढक का रंग भी हरा है और वो तस्वीर के कोने में मौजूद है.

जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.

अगर आप ये चैलेंज 5 सेकंड में पूरा कर पाए हैं, तो अपनी तेज़ नज़रों पर नाज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.