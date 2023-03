तस्वीर में है बहुत से एल्फाबेट्स, सिर्फ एक लेटर है अकेला, क्या 8 सेकंड में ढूंढ पाए उसे आप?

Can you find odd letter hiding in 8 Seconds: ऑप्टिकल एल्यूज़न ऐसी तस्वीरें होती हैं, जो इंसान को बुरी तरह से कनफ्यूज़ करती हैं. हालांकि जिनकी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता अच्छी होती है, वो इससे जुड़े हुए चैलेंज झट से पूरे कर लेते हैं. कुछ स्टडीज़ ये भी मानती हैं कि अगर रोज़ाना इस तरह की आंखों भ्रमित करने वाली पहेलियां सॉल्व की जाएं, तो ये हमारी तार्किक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने में मदद करती हैं.

इस तरह की पहेलियां इंसान को न सिर्फ दिलचस्पी लेने को मजबूर कर देती हैं, बल्कि ये दिमाग को भी शार्प करती हैं. खासतौर पर जब ये पहेलियां अक्षर और गणित के नंबर्स से जुड़ी होती हैं, जो सॉल्व करने में ज्यादा मज़ा आता है. वैसे स्मार्ट दिमाग वाले लोग दिए गए वक्त से जल्दी ही इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. इस वक्त आपके सामने जो ऑप्टिकल रिडल हम रख रहे हैं, वो भी कम चैलेंजिंग नहीं हैं.

तस्वीर में कहां लिखा है ऑड नंबर?

ये पहेली भी Bright Side की ओर से शेयर की गई है, जो आपकी आंखों को भ्रमित करने के लिए काफी है. इसमें अंग्रेज़ी वर्णमाला के एल्फाबेट्स X और K लिखे हुए हैं. इन्हें इस तरह से लिखा गया है कि आपको हर तरफ इन्हीं की भीड़ दिखेगी. हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और लेटर नहीं लिखा हुआ है. आपको अपनी तेज़ नज़रों का इस्तेमाल करते हुए वही ऑड लेटर ढूंढ निकालना है और घड़ी में टाइमर सेट करना है 8 सेकंड का.

आपको अपनी तेज़ नज़रों का इस्तेमाल करते हुए ऑड लेटर ढूंढ निकालना है. (Credit- Bright Side)

क्या पूरा हो गया चैलेंज?

ये पहेली सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि आपके दिमाग का भी टेस्ट है. सुनने में तो ये आसान है लेकिन काम ज़रा मुश्किल है. वैसे हमें उम्मीद हैं कि आपको ऑड लेटर दिख गया होगा लेकिन अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हिंट ये है कि ज़रा तस्वीर के दाहिनी ओर ज्यादा ध्यान लगाइए.

अब तक तो समझ चुके होंगे कि ये ऑड लेटर “Y” है. (Credit- Bright Side)

आप अब तक तो समझ चुके होंगे कि ये ऑड लेटर “Y” है, जो आपको इतना तंग कर रहा था. अगर तय वक्त पर चैलेंज पूरा कर पाए हैं, तो आपको बधाई.