तस्वीर में खो गई दूल्हे की 'बो टाई', शादी के कपड़ों के ढेर में ढूंढ नहीं पाए 99 फीसदी लोग!

Can you find the black bow tie : ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. सच तो ये है कि तस्वीर में जो होता है, वो आप देख नहीं पाते और आपकी आंखें दूसरी चीज़ों को देखकर भ्रमित हो जाती हैं. आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Amazing Optical Illusion),जिसमें

इस वक्त ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस ट्रिकी पहेली में आपको शादी के तमाम कपड़ों के बीच खोई हुई दूल्हे की बो टाई (Can you find the black bow tie) ढूंढ निकालनी है. ये सुनने में जितन आसान है, दरअसल उतना ही मुश्किल है क्योंकि 99 फीसदी लोग इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए.

कहां छिपी है ‘बो-टाई’

मेंस सूट एक्सपर्ट Matalan की ओर से ये इमेज बनाई और शेयर की गई है. इस पहेली से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का टेस्ट होगा. इस तस्वीर में शादी में पहने जाने वाले कपड़ों की भीड़ सी लगी है. कुछ काले और नीले सूट, पोल्का डॉट्स वाली ड्रेसेज़, दूल्हे का सूट और टाई के साथ तमाम बो टाई भी बिखरी हुई हैं. इसमें से आपको सिर्फ दूल्हे के गले में पहनाई जाने वाली काले रंग की बो टाई ढूंढ निकालनी है. आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्या पता कि आपको ये तुरंत ही दिख जाए.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ट्रिकी पहेली में आपको शादी के तमाम कपड़ों के बीच खोई हुई दूल्हे की बो टाई (Can you find the black bow tie) ढूंढ निकालनी है. (Credit- Matalan )

अगर आपको अब भी नहीं दिखी …

वैसे ये चैलेंज आसान नहीं है, 99 फीसदी लोगों की नज़रें इसे ढूंढ नहीं पातीं. सिर्फ 1 फीसदी लोगों की पारखी नज़र है, जो बो टाई को ढूंढ लेगी. वैसे अगर आपको अब तक ये नहीं मिली है, तो हिंट ये है कि काली बो टाई एक सफेद रंग के ट्राउज़र के पास रखी हुई है.

काली बो टाई एक सफेद रंग के ट्राउज़र के पास रखी हुई है.

ये चैलेंज आपकी आंखों और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्रोच का टेस्ट है. वैसे अगर आपको अब तक टाई नहीं मिली है, तो आप इसका जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.