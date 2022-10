तस्वीर में खो गया है बच्चे के एक पैर का जूता, 10 सेकेंड में ढूंढ निकालने का है चैलेंज !

Spot the Shoe Puzzle: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसी ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें बच्चे के एक पैर का जूता ढूंढने (Can you Spot the Boy Shoe) की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है.

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में एक पहेली छिपी हुई है, जिसमें आपको एक बच्चे का खोया हुआ जूता ढूंढकर निकालना है. आपके लिए चैलेंज ये है कि ये काम आपको 10 सेकेंड के अंदर कर लेना है. अगर आप इस काम को कर पाए, तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता काफी अच्छी है. ये तस्वीर इस तरह से बनाई गई है कि बिखरे हुए कमरे को बीच दूसरे पैर का जूता ढूंढ पाना आसान नहीं साबित हो रहा है.

जूता ढूंढने में घूम जाएगा दिमाग

तस्वीर में एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जिसने एक जूता पहन रखा है और दूसरा जूता कही खोया हुआ है. बच्चा अपने बेड पर बैठा हुआ है और उसके एक पैर में जूता नहीं है, सिर्फ मोजा ही दिख रहा है. कमरे में इतने खिलौने और सामान बिखरा हुआ है कि जूता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है. आपके लिए टास्क ये है कि बच्चे के एक पैर के जूते को ढूंढ निकालना है, लेकिन सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर-अंदर. अगर आपकी नज़रें तेज़ हैं तभी आप इसे तुरंत स्पॉट कर पाएंगे वरना अच्छे-अच्छों का दिमाग ये तस्वीर घुमा चुकी है.

क्या मिल गया आपको जूता?

अब तक अगर आपने जूते को ढूंढ लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो चलिए हम आपको इसका जवाब बता देते हैं. वैसे आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं और फिर खुद ही इसका सही जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.

बच्चे का एक जूता खिलौने वाले बॉक्स और अलमारी के बीच में रखा है.

