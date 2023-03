तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, कहीं छिपी हुई है बिल्ली, 8 सेकंड में ढूंढने का है चैलेंज!

Spot the cat in this image within 8 seconds: इंसान को अगर टाइम पास करना हो या फिर थोड़ा अपने बु्द्धि-विवेक की परीक्षा लेनी हो, तो कुछ ब्रेन टीज़र्स और पज़ल चैलेंज ज़रूर लेने चाहिए. ये बता देते हैं कि आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज़ हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही चैलेंजिंग टास्क (Brain Teaser) देने वाले हैं, जिसे अगर आपने पूरा कर दिखाया, तो आप खुद को होशियार मान सकते हैं.

आंखों को भरमाने वाली पज़ल्स में चीज़ों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता है. अगर आप तस्वीर को ध्यान से आंखें टिकाकर देखेंगे तो आपका चैलेंज जल्दी पूरा हो जाएगा. हम आपको लिए जो तस्वीर आज लेकर आए हैं, उसमें आपको एक बिल्ली ढूंढ निकालनी है. इंटरनेट पर वायरल इस तस्वीर में बहुत से लोगों ने बिल्ली ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें तय वक्त के अंदर नहीं मिल पाई. एक बार आप भी ट्राई कीजिए.

कहां छिपी है बिल्ली मौसी?

तस्वीर में एक कमरा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. किताबों की अलमारी है, जिसमें किताबें भरी हुई हैं, बहुत सारे बॉक्सेज़ हैं और एक बैग भी टंगा हुआ दिख रहा है. अब आपको तो पता है कि बिल्ली कितनी चालाक होती है, ऐसे में वो आसानी से तो दिखाई नहीं देगी लेकिन वो यहीं कहीं छिपी हुई है. आपको करना ये है कि 8 सेकंड के अंदर-अंदर बिल्ली को ढूंढ लेना है और इस चैलेंज को जीतना है. तो देर कैसी, टाइमर सेट कीजिए और लग जाइए काम पर.

किताबों और सामानों के बीच कहीं बिल्ली भी छिपी हुई है.

क्या आपको मिली बिल्ली?

रेडिट पर शेयर की गई इस पिक्चर पज़ल को सॉल्व करने में लोगों के दिमाग का दही हो गया है. हालांकि जो ऐसी पहेलियां सॉल्व करते रहते हैं, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन्हें दिक्कत हो रही है, उनके लिए हिंट ये है कि वो सफेद और काली है.

अगर अब तक ये आपको नहीं मिली, तो जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.

अगर आपने चैलेंज पूरा कर लिया तो बधाई हो, क्योंकि आपकी नज़रें तेज़ हैं, अगर अब तक ये आपको नहीं मिली, तो जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.