तस्वीर को देखकर आपको क्या समझ आया? छिपी है एक पुरानी कहावत, पहचानना हो रहा है मुश्किल ....

Can you solve this trivia puzzle: कहते हैं हज़ारों शब्दों को बयां करने की ताकत एक चित्र में होती है. अगर आप कुछ लिख नहीं सकते, तो चित्र बनाकर बता सकते हैं. कुछ ऐसा ही किया गया एक ऑस्ट्रेलियन पब में, जहां वॉशरूम के बाहर की ओर एक चित्र बनाया गया था, जिसके साथ कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ था. इसे देखने बाद तो इंटरनेट पर बवाल मच गया.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाले एक सोशल मीडिया यूज़र ने इस पहेली की फोटो शेयर करके लोगों से ये पूछना शुरू कर दिया कि आखिर चित्र के ज़रिये कहा क्या जा रहा है. जो भी इस पिक्चर को देख रहा था, वो हैरान हो जाता था कि इसके ज़रिये क्या निर्देश देने की कोशिश की जा रही है? क्या आप इसे एक बार में देखकर बता सकते हैं कि ये किस पॉपुलर फ्रेज़ का पिक्चर ट्रांसलेशन है.

तस्वीर में दो महिलाएं एक पुरुष

फोटो पज़ल में आप देख सकते हैं कि दो महिलाओं का चेहरा बना हुआ है और तीन पुरुषों की आकृति बनाई गई है. ये सारी तस्वीरें एक लाइन में बनाई गई हैं और महिलाओं के चेहरे के ऊपर दो टिक बने हुए हैं. ये सिम्बल एक रेस्टरूम के दरवाज़े पर बना हुआ है. बताया जा रहा है कि इस चित्र के ज़रिये एक ऐसी लोकप्रिय कहावत कही गई है, जिससे सभी परिचित हैं. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और हर कोई अपनी-अपनी तरह से इसे एक्सप्लेन कर रहा है.

पिक्चर पज़ल इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें एक कहावत छिपी है. (Credit- Reddit)

क्या है सही जवाब ?

अब इसका सही जवाब क्या है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अलग-अलग तरह से इसका एक्सप्लानेशन सामने आया है. करीब 2600 लोगों ने इस पर रिप्लाई किया है. इनमें से किसी ने इसे माइक चेक 1 2,1 2 3 कहा, तो किसी ने इसे 2 लोग कंपनी होते हैं और 3 भीड़ हो जाते हैं. वहीं इसका जो सबसे पॉपुलर जवाब सामने आया है, वो है- लेडीज़ फर्स्ट. तभी लेडीज़ को पहले बनाया गया है और उनके ऊपर चेक का निशान लगाकर सही का चिह्न बताय गया है.