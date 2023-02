क्या आप इन तस्वीरों में ढूंढ सकते हैं 5 अंतर? मज़ेदार है चैलेंज, 12 सेकंड का है वक्त ...

Spot the Difference Between the Two Images: एक ज़माना होता था कि लोगों के पास मोबाइल और टीवी नहीं हुआ करती थी, ऐसे में वो अपना खाली वक्त कैसे बिताते होंगे? यही वो वक्त था, जब पहेलियों का खूब चलन था. चाहे वो बातों में बूझी जाने वाली पहेलियां रही हों या फिर गणित के नंबरों में उलझी हुई पहेलियां, वक्त बिताने का ये अच्छा ज़रिया थीं. एक बार फिर से ऐसी पहेलियों का चलन इंटरनेट के ज़माने में भी चल पड़ा है.

आज हम आपके लिए इन सबसे अलग एक काफी एंगेजिंग पज़ल लेकर आए हैं. आपके सामने 2 तस्वीरें मौजूद हैं. इन तस्वीरों में आपको कुल 6 अंतर ढूंढकर दिखाने हैं. इस काम के लिए आपके पास कुल 12 सकते हैं. ज़रा आप इस चैलेंज को लेकर तो देखिए, ये काफी मज़ेदार है. वैसे तो अंतर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इन्हें एक समय सीमा में ढूंढना ज़रूर इसे थोड़ा सा मुश्किल बनाता है.

तस्वीर में छिपे हैं कुल 6 अंतर

आपके सामने मौजूद दोनों तस्वीरें वैसे तो एक जैसी ही हैं, लेकिन बनाने वाले ने इसमें थोड़े-थोड़े अंतर रखे हुए हैं. आपको अपना दिमाग लगाकर उन्हीं अंतरों को ढूंढ निकालना है. वैसे ये काम आसान है क्योंकि कुछ अंतर तो तुरंत ही दिख जाते हैं लेकिन आपको ये काम चूंकि 12 सेकंड के अंदर-अंदर पूरा करना है, इसलिए आपको ज़रा दिमाग तेज़ी से भगाना होगा. हमें उम्मीद है आप ये चैलेंज जल्दी ही पूरा कर लेंगे.

क्या पूरा हो पाया चैलेंज?

दोनों ही तस्वीरों में घोड़े मैदान में खड़े हुए दिख रहे हैं और उनकी भीड़ एक जैसी ही दिख रही है. ऐसे में अगर आपने ध्यान लगाया होगा तो आपको सारे अंतर दिखाई दे ही गए होंगे.

अगर आप ये काम वक्त रहते पूरा कर पाए हैं, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स का जवाब नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इसका जवाब तस्वीर में देखा जा सकता है.