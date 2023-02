भेड़ों के बीच से ढूंढ निकालना है कुत्ता, आसान नहीं है चैलेंज, वक्त है सिर्फ 10 सेकंड का!

Spot a Dog Among Flock of Sheep Within 10 Seconds: इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता. उसके दिमाग से ऊपर कुछ भी नहीं और उसकी आंखों से कुछ बच नहीं सकता. हालांकि कई बार कनफ्यूज़न इतना ज़बरदस्त होता है कि सामने की चीज़ भी वैसी नहीं दिखती, जैसी वो होती है. इसी को ऑप्टिकल एल्यूज़न कहा जाता है. आज हम आपके लिए भ्रमित करने वाली ऐसी ही एक तस्वीर लाए हैं, जिससे जुड़े चैलेंज को आपको पूरा करना है.

तस्वीर में बहुत सारी भेड़ें बनी हुई हैं, जिनके बीच कहीं एक कुत्ता भी मौजूद है. आपके लिए चैलेंज ये है कि अपनी तेज़ नज़रों का इस्तेमाल करते हुए इसे 10 सेकंड में ढूंढ निकालना है. वैसे तो ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा. इस पज़ल को Drift Sleep की ओर से बनाया गया है. वैसे तो इसमें दो अलग चीजें हैं, जो आपको ढूंढनी हैं लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक मिला तो दूसरा मिल ही जाएगा.

कहां छिपा हुआ है डॉग?

तस्वीर में आप एक खेत को देख सकते हैं, जहां बहुत सारी काली और सफेद भेड़ें मिलकर घास खा रही हैं. ये सारी भेड़ें अपना पेट भरने में जुटी हुई हैं और शायद उन्हें भी नहीं पता है कि उनकी झुंड के साथ ही एक कुत्ता भी मौजूद है. इस कुत्ते को ढूंढने का चैलेंज हम आपको दे रहे हैं. ज़रा ठहरिये, अगर आप कुत्ते तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके साथ एक हिंट भी है. कुत्ता वहीं खड़ा है, जहां एक भेड़ घास चरते-चरते सो गई है. इन दोनों को ही आप तस्वीर में अगर 10 सेकेंड के अंदर ढूंढ पाए, तो आपकी नज़रें बाज़ जैसी तेज़ हैं.

10 सेकंड में तस्वीर के अंदर भेड़ों के बीच से कुत्ता ढूंढ निकालना है. (Credit-Drift Sleep)

क्या पूरा कर पाए आप चैलेंज?

वैसे बड़ी-बड़ी आंखों वाली भेड़ों के बीच सो गई भेड़ को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप उसके तक पहुंच गए होंगे तो निश्चित तौर पर पास में ही खड़ा डॉग भी आपको दिख ही गया होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो दूसरा हिंट ये है कि डॉग पेड़ के पास ही है.

तस्वीर में आप जवाब देख सकते हैं. . (Credit-Drift Sleep)

सब कुत्ते-बिल्लियां पालते हैं, लड़की ने पाल रखा है सुअर! आगे देखें…

अगर इस चैलेंज को आपने 10 सेकेंड में पूरा कर लिया होगा, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता और अगर नहीं पूरा कर पाए तो तस्वीर में आप जवाब देख सकते हैं.