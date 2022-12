तस्वीर में ढूंढ निकालना है 10 सेकेंड के अंदर एक खरगोश, 98 फीसदी लोग मान चुके हैं हार!

Can You Spot A Hidden Rabbit: कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जिनमें सारी चीज़ें सामने ही दिख रही होती हैं, फिर भी हमारे लिए उन्हें स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी भ्रमित करने वाली तस्वीरों के ही ऑप्टिकल एल्यूज़न कहा जाता है. कभी तो इन्हें आर्टिस्ट जान-बूझकर ऐसा तैयार करते हैं तो कई बार कोई तस्वीर क्लिक करने के बाद ही भ्रम पैदा कर देती है. ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें पेड़ के पास छिपे हुए खरगोश को ढूंढने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं.

दिखने में तो ये एक आम सी तस्वीर है, जिसमें आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं लगेगा, जो कनफ्यूज़ करने वाला हो. वायरल तस्वीर में एक जंगल का दृश्य है, जहां एक पेड़ की जड़ के पास छिपे हुए खरगोश (Can You Spot a Hidden Rabbit in this Picture) को ढूंढ निकालना है. इस काम के लिए आपको कुल 10 सेकेंड का वक्त दिया गया है, जिसमें ये चैलेंज पूरा करना है.

तस्वीर में कहां छिपा हुआ खरगोश?

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो पहली बार देखने में एक प्राकृतिक दृश्य की तरह लग रही है. हालांकि इस तस्वीर में एक खरगोश को भी कैप्चर किया गया है जिसे ढूंढने में लोगों के दिमाग का दही हो रहा है. खरगोश इस तरह से बैकग्राउंड के साथ मिला हुआ है कि उस पर आपकी नज़र टिक ही नहीं पाती. आपको करना ये है कि खरगोश को ढूंढकर दिखाना है, लेकिन शर्त ये है कि ये पूरा काम 10 सेकेंड के अंदर होना चाहिए.

पेड़ की जड़ के पास छिपे हुए खरगोश को ढूंढ निकालना है.

क्या आपको मिल गया खरगोश?

वैसे तो ध्यान से देखने के बाद अब तक आपको खरगोश दिखाई दे गया हो, लेकिन अगर वो अब भी आपकी नज़र में नहीं आया है तो हिंट ये है कि उसे आप पेड़ के जड़ों के पास ही देख सकते हैं.

पेड़ के पास छिपे हुए खरगोश को ढूंढने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं.

अगर ये चैलेंज आपने समय से पूरा कर लिया है तो आपकी नज़रों का जवाब नहीं लेकिन अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो इसे ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं. वैसे ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि सिर्फ 2 फीसदी लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए हैं.