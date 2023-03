तस्वीर में O की भीड़ में ढूंढ निकालना है 'ज़ीरो', वक्त है सिर्फ 10 सेकंड का, क्या पूरा कर पाए आप चैलेंज?

Can you spot a Hidden Zero Among O: ऑप्टिकल एल्यूज़न वाली तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर खूब दिखाई देती हैं. ये तस्वीरें नज़रों का ऐसा धोखा होती हैं कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी गायब दिखाई देने लगती है. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. एक ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको ज़ीरो ढूंढकर दिखाना है.

वायरल हो रही तस्वीर गुलाबी रंग के बैकग्राउंड पर काले रंग से अंग्रेज़ी का लेटर ‘O’ बना हुआ है. इन्हीं के बीच गईं एक ज़ीरो ‘0’ भी छिपा है, जिसे आपको 10 सेकंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है. तस्वीर में बनी हुई दोनों ही चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं, ऐसे में ये आपको इतना भ्रमित कर देते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी आपको आसानी ज़ीरो दिखाई नहीं देता है. आपको ध्यान लगाकर इसे देखना होगा.

‘ओ’ की भीड़ से ढूंढना होगा ‘ज़ीरो’

वायरल हो रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड पर बहुत सारे ‘O’लेटर लिखे हुए हैं. आपके लिए जो चैलेंज दिया गया है, वो सुनने में तो काफी आसान है, लेकिन ओ और ज़ीरो के एक जैसे दिखने की वजह से मुश्किल हो सकता है. आपको करना ये है कि ओ की भीड़ में छिपा हुआ एक ज़ीरो ( ‘0’) ढूंढ निकालना है. आपको इसके लिए टाइमर सेट करना है 10 सेकंड का. अगर आप ये चैलेंज पूरा कर पाए तो वाकई आपको इन दोनों के बीच का अंतर अच्छी तरह से पता है.

माइंड पज़ल में आपको ज़ीरो ढूंढकर दिखाना है. (Credit-Bright Side)

क्या ढूंढ पाए आप ज़ीरो?

वैसे हमें उम्मीद है कि अगर आपको ओ और ज़ीरो को लिखने का अंतर पता होगा तो आप झट से तस्वीर में लिखा हुआ ज़ीरो पकड़ लेंगे. फिर भी अगर ये आपकी नज़रों में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए हिंट ये है कि आपको तस्वीर के दायीं ओर देखना होगा.

आपके लिए हिंट ये है कि आपको तस्वीर के दायीं ओर देखना होगा. (Credit-Bright Side)

अगर अब भी आप ज़ीरो नहीं ढूंढ पाए हैं, तो जवाब वाली तस्वीर में इसे देख सकते हैं.