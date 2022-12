तस्वीर में कहीं छिपा है छोटा सा चूहा, 7 सेकेंड में ढूंढ निकालने वाला कहलाएगा जीनियस!

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा हैऔर लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में आपको एक चूहा (Can You Spot a Rat in This Picture) ढूंढ निकालना है, जो सामने ही बैठा हुआ है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ पा रहा. कम ही लोग इसे ढूंढने में सफल हो पाए हैं.

Bright Side की ओर से शेयर की गई ये तस्वीर न सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन और फोकस करने की क्षमता का परीक्षण करेगी बल्कि ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी टेस्ट करेगी. तस्वीर एक किचन की है, जिसमें सारी चीज़े अपनी-अपनी जगह पर रखी हुई हैं लेकिन यहां एक चूहा (Spot The Rat) घुस आया है, जो आसानी से किसी की नज़र में नहीं आ रहा. क्या आप इसे 7 सेकेंड के अंदर पहचानकर दिखा सकते हैं?

तस्वीर में ढ़ूंढ निकालना है एक चूहा

साफ-सुथरा किचन की तस्वीरमें एक चूहा कहीं छिपकर बैठा हुआ है, जो खुली पड़ी खाने की चीज़ को धीरे-धीरे चट कर रहा है. कुकीज़ को देखते ही चूहे ने अपना काम शुरू कर दिया लेकिन वो सारी की सारी कुकीज़ खराब कर दे, इससे पहले चूहे को ढूंढने का चैलेंज है. याद रखें कि ऐसा करने के लिए आपके पास केवल 7 सेकंड है. तो फिर फटाफट आप अपनी शातिर नज़रों को घुमाइए और उस चूहे को पहचान लीजिए, जो किसी की नज़र में नहीं आ रहा है.

तस्वीर में आपको एक चूहा (Can You Spot a Rat in This Picture) ढूंढ निकालना है. (Credit- Bright Side)

क्या दिख गया आपको चूहा?

आपको इस काम के लिए अपनी आंखें किचन में हर तरफ ले जानी होंगी. वैसे तो ये जगह काफी साफ-सुथरी है, ऐसे में काम थोड़ा आसान तो हो ही जाता है. फिर भी अगर आपको ये अब तक नहीं दिखा तो हिंट ये है कि चूहा इस वक्त भी कुकी ही खा रहा है.

अगर ये आपकी नज़रों से बच गया है, तो तस्वीर में आप देख सकते हैं. (Credit- Bright Side)

यूं तो आपने इस शैतान चूहे को ढूंढ ही लिया होगा लेकिन अगर अब भी अगर ये आपकी नज़रों से बच गया है, तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो दराज़ के बगल बनी अलमारी में चोरी से कुकी खा रहा है.