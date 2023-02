लकीरों के पीछे छिपा बैठा है जानवर, तेज़ हैं आंखें तो ढूंढ कर दिखाएं, 12 सेकंड का है चैलेंज!

Spot An Animal in 12 Seconds Behind Black Lines: ऑप्टिकल एल्यूज़न वाली तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर खूब दिखाई देती हैं. ये तस्वीरें नज़रों का ऐसा धोखा होती हैं कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी गायब दिखाई देने लगती है. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. एक ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको एक जानवर की छवि ढूंढनी है.

वायरल हो रही तस्वीर सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग की धारियां बनी हुई हैं. इन्हीं के पीछे एक जानवर छिपा हुआ है, जिसे आपको 12 सेकंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है. तस्वीर में बने हुए पैटर्न आपको इतना भ्रमित कर देते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी आपको आसानी से कुछ दिखाई नहीं देता है. ऐसे में आपको ज़रा ध्यान लगाकर काम करना होगा.

धारियों के पीछे छिपा है जानवर

तस्वीर में काली और सफेद धारियां बनी हैं. काली लकीरों के पीछे कोई जानवर छिपकर बैठा हुआ. बताना ये है कि आखिर ये जानवर कौन सा है, जिसे ढूंढने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं. दरअसल, इस ऑप्टिकल इल्यूजन को डिजाइन करने वाले आर्टिस्ट ने इसे कुछ यूं बनाया है कि आपको जानवर ढूंढने के लिए अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी. लोग इस चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन 80 फीसदी लोगों की कोशिश नाकाम रही है. ज़रा आप ही देखिए, क्या आपको जानवर दिख गया.

एक जानवर छिपा हुआ है, जिसे आपको 12 सेकंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है.

क्या पहचान पाए आप ?

तस्वीर के साथ यह भी दावा किया जा रहा अधिकतर लोगों की नजरें जानवर को ढूंढने में फेल हो गई हैं. अगर आपने उसे ढूंढ लिया है, तो वाकई आपकी नज़रें काबिल-ए-तारीफ हैं और अगर नहीं ढूंढ पाए तो हम पहेली का जवाब भी दे रहे हैं.

ये जानवर बिल्ली थी, जो आपको इतनी देर से उलझाए हुए थी.

जी हां, ये जानवर बिल्ली थी, जो आपको इतनी देर से उलझाए हुए थी. अगर 12 सेकेंड में नहीं, उससे ज्यादा देर में भी आप इसे ढूंढ पाए, तो आंखें आपकी तेज़ हैं, बस ज़रा ध्यान और लगाने की ज़रूरत है.