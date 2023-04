इतने सारे Q के बीच ढूंढना है O, क्या आप पूरा कर पाएंगे चैलेंज? वक्त है सिर्फ 5 सेकंड का

Spot an O among Q within 5 seconds: ऑप्टिकल एल्यूज़न वाली तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर खूब दिखाई देती हैं. ये तस्वीरें नज़रों का ऐसा धोखा होती हैं कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी गायब दिखाई देने लगती है. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. एक ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको ऑड लेटर ढूंढना है.

तस्वीर में बने हुए 2 लेटर्स एक जैसे ही लग रहे हैं. ऐसे में ये आपको इतना भ्रमित कर देते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी आपको आसानी ऑड लेटर दिखाई नहीं देता है. आपको ध्यान लगाकर इसे देखना होगा क्योंकि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपके पास वक्त भी कम है. ये पज़ल आपके ऑब्ज़र्वेशन और इंटेलिजेंस के लेवल को चेक करने वाला है.

Q के बीच ढूंढना है O

तस्वीर में आपको ग्रे कलर के बैकग्राउंड बहुत सारे कैपिटल Q लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको करना ये है कि इनके बीच में कहीं लिखे हुए O को ढूंढ निकालते हैं. इस काम के लिए आपको कुल 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है. अगर ये काम आपने इससे कम वक्त में पूरा कर लिया तो आपकी आंखों का कोई जवाब ही नहीं है. तो फिर देर कैसी, लगाइए टाइमर और शुरू हो जाइए.

Q की भीड़ में छिपा हुआ एक O ढूंढ निकालना है. (Credit- YouTube)

क्या पूरा कर पाए चैलेंज?

वैसे हमें उम्मीद है कि आपने झट से तस्वीर में लिखा हुआ ओ पकड़ लिया होगा. फिर भी अगर ये आपकी नज़रों में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए हिंट ये है कि आपको तस्वीर के दायीं ओर देखना होगा.

तेज़ नज़र वाले पूरा कर लेंगे चैलेंज. (Credit- YouTube)

अगर अब भी आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जवाब वाली तस्वीर में इसे देख सकते हैं.