278 की भीड़ में ढूंढ निकालना है ऑड नंबर, बाज़ सी तेज़ नज़र वालों के लिए है चैलेंज, वक्त है 9 सेकंड का!

Can you spot odd number among 278: मनोविज्ञान की भाषा में ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि ऐसी तस्वीरें, जिनमें चीज़ तो सामने होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं. कई बार ये खींची हुई फोटो होती हैं तो कई बार तस्वीरें जान-बूझकर इस तरह बनाई जाती है कि देखने वाले पूरी तरह से कनफ्यूज़ हो जाएं. इस तरह के चैलेंज हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को बताते हैं.

ऐसी पहेलियां चतुराई से बनाई जाती हैं ताकि सुलझाने वाले इसमें उलझते ही चले जाएं. आज हम एक बार फिर आपके लिए ऐसी ही एक पज़ल लेकर आए हैं, जिसे सॉल्व करने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा. तस्वीर में आपको बहुत सारे एक जैसे नंबर्स में से एक अलग नंबर ढूंढना है. इसके लिए आंखों के साथ-साथ दिमाग को भी काम पर लगाना पड़ेगा.

278 की बीच में कहां पर है ऑड नंबर?

मिरर की ओर से शेयर की गई ये तस्वीर जब आप देखेंगे, तो हर तरफ आपको एक ही नंबर दिखाई देगा. ये नंबर है – 278. ऊपर से नीचे तक हर लाइन और सिर्फ और सिर्फ यही नंबर दिख रहा है. ये तो बात हुई आम लोगों की, लेकिन जिनकी नज़रें बाज़ की तरह तेज़ हैं, उन्हें इनके बीच कहीं कोई ऑड यानि अलग सा नंबर भी दिखाई दे जाएगा. अगर आप खुद को तेज़ नज़र वाला समझते हैं तो 9 सेकंड का ये चैलेंज लेकर देखिए, क्या पता इससे पहले ही आप नंबर तक पहुंच जाएं.

इनके बीच से एक ऑड नंबर ढूंढकर दिखाना है.

क्या ढूंढ पाए आप छिपा हुआ नंबर?

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आप अलग से नंबर तक पहुंच गए होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ा हिंट हम आपको ये दे रहे हैं कि ये नंबर 218 है. अब आप फटाफट इसे खोज निकालिए.

ये नंबर 218 है.

अगर अब भी आप इस काम में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी हम आपको तस्वीर में दे रहे हैं.