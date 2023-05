Optical Illusion: तस्वीर में आपको दिखा कौन सा नंबर? हर कोई दे रहा है अलग जवाब ...

Optical Illusion Challenge: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि कोई ऐसी तस्वीर, जो भ्रामक हो. इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गेम्स में से ये एक होता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसा भ्रमित कर रहा है कि लोगों का सिर चक्कर खा रहा है. हां, इस बार का ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion),थोड़ा ज्याादा उलझाने वाला है.

ये तस्वीर इतनी फरेबी है कि आप आंखें गड़ाकर भी देखेंगे तो आसानी से आपको नंबर (Spot The Hidden Numbers) दिखाई नहीं दे पाएगा. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस खेल में उलझ चुके हैं. आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए. आपको तस्वीर पर ज़रा गौर फरमाना है तो आपको नंबर्स (What number do you see in this optical illusion) मिल जाएंगे,

कहां छिपा है तस्वीर में नंबर?

तस्वीर में आपको देखने में तो सिर्फ मैजिंटा कलर का एक बैकग्राउंड नज़र आएगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं. बस यही नंबर आपको बताने हैं. इस तस्वीर को ट्विटर पर @TheFigen_नाम के यूज़र ने शेयर किया है और इसके साथ कैप्शन लिखा है- आंखों का टेस्ट. तो आप भी अपनी आंखों का टेस्ट एक बार लेकर तो देखिए.