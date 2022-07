32 सेकेंड में अगर आपने ढूंढ लिया कैश का बंडल, सूई भी नहीं बच सकती आपकी नज़र से !

Can You Spot Cash Bundle : कई बार खाली बैठे-बैठे टाइम पास करने के लिए तो कभी शौक में हम कुछ ऐसी पहेलियां सुलझाने का चैलेंज ले लेते हैं, जो थोड़ी मुश्किल होती हैं. ऐसा करने में न सिर्फ हमें मज़ा आता है बल्कि ये हमारे कॉमन सेंस, तेज़ दिमाग और तार्किक क्षमता का भी टेस्ट (Spot an Object Puzzle) होता है. एक ऐसा ही दिमाग घुमाने वाला पज़ल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो दिखने में आसान है, लेकिन करने बैठो को दिमाग का दही (Brain Teasers) हो जाता है.

आपने किसी तस्वीर में से कोई चीज़ ढूंढ निकालने वाली पहेलियां (Mind Boggling Puzzles) तमाम सुलझाई होंगी. आज आपके लिए हम जो तस्वीर लाए हैं. उसके अंदर तरह-तरह की टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड चीज़ें दिख रही हैं, इन्हीं बीच कैश का बंडल भी छिपा हुआ है, अगर 32 सेकेंड में आपने इसे ढूंढ निकाला, तो आप अपनी तेज़ नज़र पर पूरा भरोसा कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिक गैजेट्स के बीच छिपा है ‘कैश’

ये दिलचस्प पहेली MusicMagpie की ओर से बनाई गई है. इस पहेली के तहत लोगों को अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बेचकर पैसे कमाने की सलाह दी गई है. ऐसे में आपको तस्वीर के अंदर तमाम पुराने हेडफोन, प्लेस्टेशन, माउस, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी, रिमोट और न जाने क्या-क्या दिखाई देंगे. आपका टास्क ये है कि इतने सारे डिवाइसेज़ की भीड़ में से आपको कैश का बंडल ढूंढ निकालना है. ये काम आपने 32 सेकेंड के भीतर कर दिखाया है, तो आप रिकॉर्ड होल्डर कहे जाएंगे.

अगर 32 सेकेंड में आपने कैश का बंडल ढूंढ निकाला, तो आप अपनी तेज़ नज़र पर पूरा भरोसा कर सकते हैं.

इतना आसान नहीं है ये काम

सुनने में ये छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए इस टास्क को पूरा करने में अच्छे-अच्छों की नज़रें भ्रमित हो गईं. 45 सेकेंड के अंदर भी उन्हें कैश का बंडल दिखाई नहीं दिया. आप भी ज़रा तस्वीर को दायें से बाएं, बाएं से दाएं की ओर देखिए, कैश यहीं कहीं छिपा है. चलिए अब भी अगर आपको ये नहीं मिला, तो हम आपको दिखा देते हैं.

अब भी अगर आपको ये नहीं मिला, तो हम आपको दिखा देते हैं.

इससे पहले एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न में लोगों को डेज़ी का एक फूल ढूंढने में खासी मेहनत करनी पड़ी थी. हालांकि इस तरह की दिमागी मशक्कत हमारे इंटेलिजेंस लेवल को और बढ़ाती है.