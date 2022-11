ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न के बीच छिपा है अंग्रेज़ी का शब्द, 10 सेकेंड में ढूंढकर तो दिखाइए!

Can You Spot English Word in Optical Illusion: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), जो पिछली पहेलियों (Mind Puzzles) से बिल्कुल अलग है.

ये ऑप्टिकल इल्यूज़न इतना ज़बरदस्त है कि आप आंखें गड़ाकर भी देखेंगे तो आसानी से आपको वो शब्द (Spot The Hidden English Word) दिखाई नहीं देगा. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस खेल में अपनी हार मान चुके हैं. आप भी ज़रूर ट्राई करिए. आपको तस्वीर पर ज़रा गौर फरमाना है और आपको दोनों शब्द आसानी से दिख जाएंगे.

पैटर्न में छिपा है अंग्रेज़ी का शब्द

ये ऑप्टिकल एल्यूज़न Bright Side की ओर से शेयर की गई है, जिसे सॉल्व करने में लोगों को खासी मेहनत करनी पड़ रही है. सफेद और काले रंग की धारियों से मिलकर एक पैटर्न तैयार किया गया है. इनके बीच में ही वो शब्द कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, जिसे आपको ढूंढना है. अगर आप 10 सेकेंड के अंदर ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं कि यकीन मानिए आपकी फोकस करने की क्षमता ज़बरदस्त है. अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं, तो ज़रा ग्रेस पीरियड ले सकते हैं.

ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स के बीच में अंग्रेज़ी का एक शब्द छिपा हुआ है. (Credit- Bright Side)

जादू नहीं आंखों का धोखा है

जिन लोगों की नज़रें तेज़ हैं, उन्हें अब तक वो शब्द मिल चुका होगा लेकिन जिन्हें अब भी ये समझ में नहीं आ पा रहा है, वो ज़रा फोकस करें और आगे-पीछे होकर इस तस्वीर को देखें. अगर अब भी आप तस्वीर में छिपा शब्द नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हिंट ये है कि ये S से शुरू होता है.

हिंट ये है कि ये S से शुरू होता है. (Credit- Bright Side)

कुल तीन अक्षरों वाले इस शब्द को ढूंढना आसान नहीं था. अब भी आपको अगर ये नहीं दिखा है तो हम बता दें कि ये शब्द ‘SEE’ है.